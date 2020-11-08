Menajerimi Ara yeni konuk oyuncu Tilbe Saran oldu!

Star TV ekranlarında her hafta bir konuğun geldiği Menajerimi Ara dizisinin yeni konuğu belli oldu. Menajerimi Ara dizisine bu hafta Tilbe Saran konuk oluyor.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu yer aldığı Menajerimi Ara dizisinde ünlü oyuncu Tilbe Saran rol alacak.

Menajerimi Ara dizisi 8 Kasım pazar akşamı Star TV'de.

Tilbe Saran kimdir?

20 Mayıs 1961 doğumlu olan Taran, İsmail Hakkı Saran ve Nephan Saran çiftnini kızıdır.