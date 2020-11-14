Hercai dizisine bomba transfer! Hercai Zeynep kimdir? Dilara Yeşilyaprak Hercai'de!

ATV ekranlarında final söylentileri devam eden Hercai kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hercai dizisi kadrosuna sürpriz bir isim katıldı.

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök yer aldığı sevilen dizi Hercai'ye ciddi bir rolle Zeynep karakteri dahil oldu.

Hercai Zeynep kimdir?

Hercai dizisinde Zeynep karakterini Dilara Yeşilyaprak canlandırıyor.

Dilaray Yeşilyaprak kimdir?

1995 doğumlu gÖzellikle Dilaray Yeşilyaprak mı Dilara Yeşilyaprak mı tam bilinmiyor.üzel oyuncu Dilara Yeşilyaprak, İstanbul doğumlu. Adını Benim Adım Melek dizisiyle duyurdu. Maltepe Üniversitesi mezunu olan Dilara Yeşilyaprak ismi çok karıştırılıyor. Şu sıralar Dilara Yeşilyaprak Hercai dizisinde Zeynep karakterini canlandırıyor.