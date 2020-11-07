Berk Oktay sonrası Yasak Elma'ya bir oyuncu daha! Mert Altınışık Yasak Elma'da

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan oturduğu Yasak Elma dizisine bir oyuncu daha katıldı. Ünlü oyuncu MErt Altınışık Yasak Elma dizisinde!

Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Mert Altınışık kadroya katıldı!

Yasak Elma dizisindne Talat Bulut, Gökhan Alkan ve Barış Kılıç'ın ayrılığı sonrası sevilen diziye Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Mert Altınışık katıldı. 3 oyuncunun gidip, 3 oyuncunun geldiği Yasak Elma ne kadar izlenecek merak ediliyor.

Şimdiden 7 Milyonu geçti!

Yasak Elma dizisi yeni bölüm fragmanı 7 Milyonu geçerek Türk televizyon tarihinin en çok izlenen bir fragmanın izlenmesi oldu.

Mert Altınışık kimdir?

14 Mayıs 1986 doğumlu Mert Altınışık, Bursa doğumlu. Bursa Uludağ Üniversitesi oyunculuk mezunu olan Mert, bir çok dizide yer almaktadır. Adını Beni Affet günlük dizisinde duyuran ünlü oyuncu, bir sezonda Hercai dizisiyle ününe ün kattı.

Mert Altınışık dizileri!

2007 Kavak Yelleri

2010 Türkan T

2011 - 2014 Beni Affet

2011 Firar Firar

2017 Meryem

2019 Hercai

2020 Yasak Elma