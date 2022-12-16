Tuzak Dizisi Final Mi Yapacak? Bensu Soral Açıkladı!

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Tuzak isimli televizyon projesi kanalın büyük iddialarla ortaya koyduğu bir dizi olarak dikkatleri üzerinde topluyor. Dizinin başrolünde Akın Akınözü öne çıkarken oyuncunun partneri de Bensu Soral olmuş ve seyirci grubu bu partnerliği çok beğenmişti. Bu durum Tuzak isimli televizyon dizisi projesine ayrı bir ilgi duyulmasını sağlamış ve sonraki haftalarda yaşanacak olan gelişmeler merak edilmişti.

Projede rol alan usta oyuncu Talat Bulut da dizinin bu kadar çok izlenmesinde farklı bir etken olarak görülmüş ve ünlü isim dizide canlandırmış olduğu karakter ile ilgileri üzerinde toplamıştı. Talat Bulut'un yanı sıra Rıza Kocaoğlu'nun da kadroda yer alması Tuzak isimli dizi projesi hakkında iddiaları büyüten bir gelişme oluyordu. Fakat sonraki haftalarda ise durum değişti ve projenin ilk haftalarda elde ettiği başarı fazla uzun sürmeden Çarşamba akşamlarında ekrana gelerek yayın hayatına devam eden tuzak dizisi sadık izleyici grubu ile yoluna devam ediyor fakat dizi hakkında da bir tehlike mevcut. Dizinin sadık izleyici grubu her ne kadar projenin sürükleyici bir öyküsü olduğunu ve heyecan dolu anların dizide yaşandığını yazsa da yeterli sayıda izleyici projeye çekilmedi. Tuzak dizisinin hayranları projeden övgü ile bahsediyor ancak bu durum dizinin öne çıkmasında yeterli olmuyor. İzleyici grubu da bir süre sonra bu durumdan endişe duymaya başladı ve Tuzak isimli dizi projesinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Tuzak isimli televizyon dizisi projesinin kısa süre içerisinde final yaparak yayın hayatını sonlandıracağı yönünde iddialar konuşuluyordu ve bu durumun gerçekliği merak ediliyordu. Fakat ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı projenin final yapacağı hakkında iddialara cevap verdi ve bu şekilde bu iddialar son buldu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yazısı paylaşan Acun Ilıcalı, Tuzak dizisinin final yapacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı ve dizinin yayın hayatına devam edeceğini belirtti. Bu şekilde izleyici grubunun içine adeta su serpen ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı istenilen bilgiyi paylaştı.

Başrolde yer alan Bensu Soral ise dizide Ceren karakteriyle performans sergiliyor ve beğeni topluyor. Oyuncu dizisi hakkında önemli bir açıklamada bulundu ve dikkatleri üzerine çekti. Sezon sonuna kadar dizinin devam edeceğini yineleyen Bensu Soral Tuzak dizisinin devam ettiğini, çok keyifli bir set ortamında çalıştıklarını ve yaza kadar projelerinin devam etmesini umduğunu söyledi.

Her ne kadar ilerleyen aylarda projenin reyting oranlarının çok fazla yükseleceği düşünülmese de kanalın bu projeden vazgeçmeyeceği öğrenildi. Henüz 2 sezon için bir görüşme yapılmasa da sezon sonuna kadar Tuzak dizisinin ekranlarda kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Acun Medya ve Fabrika Yapım ortaklığında çekilen ve yayın hayatına Ekim ayında başlayan Tuzak dizisinin yönetmenliği senaryosu Ali Yörükoğlu, Ayşenur Sıkı ve Eylem Canpolat tarafından kaleme alınıyor.