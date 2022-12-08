Tuvalet kağıdında ağızları açık bırakacak indirim başlatıldı! 32'liği 50 TL birden düşerek dibe çakıldı!
2021 yılından bu yana tuvalet kağıdı fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası her markette yer alan ürünlerin fiyatları merakla sorgulanıyor.
32'liği 50 TL birden düşerek dibe çakıldı! Tuvalet kağıdında ağızları açık bırakacak indirim başlatıldı! Vatandaşlar en uygun fiyatla tuvalet kağıdı satışı yapan marketlere yöneliyor. Öte yandan enflasyonun düşüş trendine geçmesiyle birlikte fiyatlarda bir miktar gerileme yaşandı. Bu minvalde online satış sitelerindeki tuvalet kağıdı fiyatlarını sizler için derledik.
Milyonlarca kişi market alışverişlerini yapmadan önce aktüel kataloğlara ve çeşitli ürün sitelerinden market ürün fiyatlarına bakıyor ve en ucuzunu almak üzere yöneliyor. Özellikle tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı fiyat listesini kapsamlı bir şekilde inceliyor. Bu doğrultuda marketlerin sitelerini tek tek ziyaret ederek marka marka tuvalet kağıtlarının fiyatlarını detaylı bir şekilde derledik.
Fly Pembe
2 Katlı 32 Rulo Tuvalet Kağıdı
82,94 TL
Selpak
3 Katlı 32 Rulo Tuvalet Kağıdı
189,90 TL
Familia
Sihirli Çiçek Parfümlü 32 Rulo Tuvalet Kağıdı
159,00 TL
Familia Plus
Hindistan Cevizi Özlü 3 Katlı 40 Rulo 3'lü Paket Tuvalet Kağıdı
650,00 TL
Ecco
Yeşil Dünya 32 Rulo Tuvalet Kağıdı
158,90 TL
Papia
3 Katlı 32 Rulo Tuvalet Kağıdı
187,90 TL
Silen
32 Rulo Tuvalet Kağıdı
104,90 TL
Teno
Ultra 32 Rulo 3'lü Paket Tuvalet Kağıdı
329,99 TL
Papia
3 Katlı 32 Rulo 3'lü Paket Tuvalet Kağıdı
559,90 TL
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