Tuvalet kağıdında ağızları açık bırakacak indirim başlatıldı! 32'liği 50 TL birden düşerek dibe çakıldı!

32'liği 50 TL birden düşerek dibe çakıldı! Tuvalet kağıdında ağızları açık bırakacak indirim başlatıldı! Vatandaşlar en uygun fiyatla tuvalet kağıdı satışı yapan marketlere yöneliyor. Öte yandan enflasyonun düşüş trendine geçmesiyle birlikte fiyatlarda bir miktar gerileme yaşandı. Bu minvalde online satış sitelerindeki tuvalet kağıdı fiyatlarını sizler için derledik.

Milyonlarca kişi market alışverişlerini yapmadan önce aktüel kataloğlara ve çeşitli ürün sitelerinden market ürün fiyatlarına bakıyor ve en ucuzunu almak üzere yöneliyor. Özellikle tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı fiyat listesini kapsamlı bir şekilde inceliyor. Bu doğrultuda marketlerin sitelerini tek tek ziyaret ederek marka marka tuvalet kağıtlarının fiyatlarını detaylı bir şekilde derledik.

Fly Pembe

2 Katlı 32 Rulo Tuvalet Kağıdı

82,94 TL

Selpak

3 Katlı 32 Rulo Tuvalet Kağıdı

189,90 TL

Familia

Sihirli Çiçek Parfümlü 32 Rulo Tuvalet Kağıdı

159,00 TL

Familia Plus

Hindistan Cevizi Özlü 3 Katlı 40 Rulo 3'lü Paket Tuvalet Kağıdı

650,00 TL

Ecco

Yeşil Dünya 32 Rulo Tuvalet Kağıdı

158,90 TL

Papia

3 Katlı 32 Rulo Tuvalet Kağıdı

187,90 TL

Silen

32 Rulo Tuvalet Kağıdı

104,90 TL

Teno

Ultra 32 Rulo 3'lü Paket Tuvalet Kağıdı

329,99 TL

Papia

3 Katlı 32 Rulo 3'lü Paket Tuvalet Kağıdı

559,90 TL

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