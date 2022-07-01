Türkiye'nin NATO Anlaşması Milliyetçi Oyları Erdoğan'a Geri Getirebilir

Transatlantik savunma ittifakı Salı günü Madrid'de toplanırken Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik hedeflerine yönelik itirazlarından haftalar sonra vazgeçmeye karar verdi .

İmzalanan anlaşma ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisi, Ankara'nın “istediğini aldığını” söyledi.

Erdoğan, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde belirlenmiş bir “terörist” grup olan ve 1984'ten beri Türk devletine karşı savaşan Kürdistan İşçi Partisi (PKK) hakkındaki endişelerini dile getirebildi.

Finlandiya ve İsveç ayrıca, YPG'nin Türkiye'nin Batılı müttefikleri tarafından ana araç olarak görüldüğünü göz önünde bulundurarak, bir NATO adayının ilk kez böyle bir söz verdiği PKK'nın Suriye kolu olan Halk Koruma Birimlerine (YPG) herhangi bir yardımı durdurmayı kabul etti. Suriye'de IŞİD'e (IŞİD) karşı mücadele.

İki İskandinav ülkesiyle yapılan anlaşmayı, çeşitli meseleler nedeniyle Washington'un uzun süredir NATO ortağı olan ABD'yle oldukça soğuk ilişkiler içinde olan ABD Başkanı Joe Biden ile İspanya'da yüz yüze görüşmesi bile izledi.

Bu nedenle, Türk hükümeti ve destekçilerinin Finlandiya-İsveç anlaşmazlığının çözümünü ve Erdoğan-Biden görüşmesini Ankara'nın Washington ile gergin ilişkilerinin sonu olarak tasvir etmesi şaşırtıcı değil.

Ayrıca, 2023'ün ortalarında gelmesi muhtemel zorlu bir seçime hazırlanan Erdoğan ve iktidardaki AK Parti için bir zafer olarak görülüyor.

Siyasi mücadeleler

Erdoğan'ın AK Parti 2002'den beri Türkiye'yi yönetiyor, ancak son anketlere göre Erdoğan'ın desteği yüzde 50'nin üzerindeyken yüzde 30'un altına düştü.

Kamu desteğindeki bu düşüşün başlıca nedeni, ulusal para birimi olan Türk Lirası'nın yalnızca 2021'de ABD doları karşısında yüzde 44'ünü ve sadece bu yıl yüzde 25'ini kaybetmesiyle ülkenin ekonomik sıkıntıları.

Erdoğan'ın geleneksel olmayan para politikaları ve merkez bankası üzerindeki doğrudan etkisi , ulusal istatistik bürosuna göre şu anda yüzde 70, bağımsız kurumlara göre yaklaşık yüzde 120 olan keskin faiz indirimlerine ve enflasyonun artmasına neden oldu.

Özellikle Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ülke ekonomisine de yansıdı.

Mülteci sorunu da seçimlere girerken sıcak bir konu haline geldi.

Türkiye, ekonomik çalkantılara rağmen resmi olarak 3,7 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte, resmi olmayan rakamlar , son iki yılda ülkede milliyetçi duyguları körükleyen diğer milletlerden gelen mültecilerle birlikte gerçek Suriyeli sayısının çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor .

Mülteci krizi, başta Türk milliyetçiliği yanlıları olmak üzere kimileri tarafından, iktidar partisinin güvenlik tehdidi riskini artıran başarısız dış politikasının bir sonucu olarak görülüyor.

Sonuç olarak, birçok kişi Madrid'deki galibiyetin milliyetçi oyları pekiştirmek için etkili bir araç olup olmayacağını merak ediyor. Seçim öncesinde Erdoğan'ın çevresinde geniş bir demografi var.