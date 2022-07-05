Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan İstediği 'Teröristler' Kimler?

NATO, İsveç ve Finlandiya'yı askeri ittifakına dahil etme sürecini resmen başlattı. Ancak NATO üyesi Türkiye için önemli bir koşul, cumhurbaşkanının terörist olarak nitelendirdiği 70'den fazla kişinin teslim edilmesidir.

İki İskandinav ülkesinin liderleri konuyu ciddiye aldıklarını söylüyorlar, ancak nihayetinde iade politikacılara değil mahkemelere bağlı. Peki Türkiye kimi istiyor ve Ankara'ya sınır dışı edilebilirler mi?

Türkiye'nin talepleri

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasının ardından Batı'nın savunma ittifakına katılmak için başvurdu. Türkiye, NATO'nun 30 üye ülkesinden, iki İskandinav devleti bir dizi talebi kabul edene kadar tekliflerini engelleyen tek ülkeydi - terör bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin teslim edilmesi de dahil.

Geçen hafta bir NATO zirvesinde imzalanan bir muhtıraya göre , Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin "terör zanlılarının bekleyen sınır dışı veya iade taleplerini" süratle ve kapsamlı bir şekilde "iadeyi kolaylaştıracak ikili yasal çerçeveler" ile ele alma konusunda anlaştılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in 73 "terörist"i iade etme sözü verdiğini ve bunlardan üç ya da dördünü gönderdiğini söyledi. Hükümete yakın Türk gazetesi Hürriyet, aranan 33'ü İsveç'ten ve 12'si Finlandiya'dan olmak üzere 45 kişilik bir liste yayınladı.

Türkiye'nin Aradığı

Türkiye, AB, ABD ve İngiltere tarafından terör grubu olarak kabul edilen Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile bağlantılı olduğunu düşündüğü kişilerin teslim edilmesi konusunda özellikle istekli. Sürgündeki Türk din adamı Fethullah Gülen'in takipçilerinin de peşinde. Gülenciler, 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapılan başarısız darbeden Türkiye tarafından sorumlu tutuluyor.

BBC, Türkiye tarafından aranan üç kişiyle görüştü:

Bülent Kenes: Gazeteci

Türkiye'nin önde gelen İngilizce gazetelerinden Today's Zaman'ın 2016'da kapatılmadan önce uzun yıllar genel yayın yönetmenliğini yaptı. Şimdi ise Stockholm'de sürgünde yaşıyor.

Türk makamları onu Gülen hareketinin ya da Fethullah Terör Örgütü (Feto) dedikleri örgütün bir parçası olmakla suçluyor . Okul ağıyla tanınır ve AB, Birleşik Krallık veya ABD'de terör grubu olarak kabul edilmez.

Kenes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açık sözlü eleştirilerinin hedefi haline geldiğini ve hükümeti devirmek için komplo kurmakla suçlandığını belirterek, "İddiaların tamamı uydurma. Ben herhangi bir örgütle bağlantısı olmayan bağımsız bir gazeteciyim."

2015 yılında Erdoğan'ın rahmetli annesinin kendisinden utanacağını söyleyen bir tweet'te "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Bağımsız Türk kuruluşu Bianet'e göre, 2022'nin ilk üç ayında 17 gazeteci ve karikatüristin yargılanmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret bugün ortak bir suçlama olmaya devam ediyor.

Bülent Kenes, NATO müzakerelerinde Erdoğan ile İsveç arasında bir pazarlık kozu haline geldiğine inanıyor.

Özellikle iade edilmekten korkmuyor, çünkü bu, "İsveç'in kendi değerlerine ihanet" demokrasi ve muhalifleri koruma anlamına geliyor. "Bu Erdoğan rejimi için bir sınav değil... bu İsveç makamları için bir sınav" dedi.

Fatih: 'Reformlu kundakçı'

Türkiye'nin listesindeki diğerleri çok daha az öne çıkıyor. Finlandiyalı bir Kürt olan Fatih, 2008 yılında Türk büyükelçiliğinin kapısını ateşe veren beş kişilik bir grubun üyesiydi.

Şimdi 37 yaşında bir işletme sahibi ve girişimci, BBC'ye yaptığından pişman olduğunu söyledi: "O zamanlar hayatım berbattı, birçok sorunum vardı."

14 aylık ertelenmiş cezasını uzun süre önce bitirip büyükelçiliğe tazminat ödediği için adını listede görünce şaşırdı . Fin makamları ona birkaç yıl önce vatandaşlık verdiğini ve büyükelçilik davasının kapandığını düşündüklerini söyledi.

Türkiye onu, Kürtlerin daha fazla özyönetimi talep eden ve Türk devletiyle silahlı mücadeleye katılan militan PKK'nın bir üyesi olmakla suçluyor.

Fatih, PKK ile hiçbir bağı veya ideolojik bağlantısı olmadığını ve tamamen Kürt geçmişi nedeniyle hedef alındığına inandığını söyledi.

Kürtler Türkiye nüfusunun -20'sini oluşturuyor ama nesillerdir Türkiye'de zulüm görüyor. Ankara hükümeti, parlamentonun üçüncü büyük partisi olan Kürt yanlısı HDP'yi kapatmaya çalışıyor.

Fatih, Finlandiya vatandaşı olarak iade edileceğine inanmasa da yerel Türk toplumunda taciz edilmekten veya Türkiye'nin talebi üzerine yurtdışında tutuklanma ihtimalinden korkuyordu. Finlandiya'nın "onun için savaşmak" zorunda kalmasına çok üzüldüğünü söyledi.

Ayşen Furhoff: Kaçan öğretmen

Ayşen Furhoff, 17 yaşında Türkiye Komünist Partisi üyesiyken "anayasal düzeni bozmaya" çalışmaktan Türkiye'de ömür boyu hapis cezasının beş yılını çektikten sonra İsveç'e geldi. Hapishanede işkence gördükten sonra İsveç'te kendisine koruma teklif edildiğini söyledi.

Şimdi 45 yaşında, kocası ve kızıyla birlikte Stockholm'de yaşıyor ve öğretmen olarak çalışıyor ve artık Türk siyasetine karışmadığı konusunda ısrar ediyor.

"20 yıl önce Türkiye'den ayrıldım. Oraya gönderilirsem bana bir faydası olmayacak. Tanıdığım herkes ya öldü ya da hapiste. Bu yüzden listede olmak şaşırtıcıydı, ben kimim onlar için?"

Bayan Furhoff, Türkiye'de de PKK üyesi olduğu için yargılandığını söyledi. Yaklaşık 25 yıl önce üç ay boyunca onlarla işbirliği yaptığını itiraf ediyor.

Artık PKK'ya sempati duymasa da, onların bir terör grubu olduklarını reddediyor ve Türkiye'de müzakere edilmiş bir barış görüşmelerinin parçası olmaları gerektiğine inanıyor.

İsveç yasalarına atıfta bulunarak iade konusunda endişeli değil, ancak Ankara için önemli bir dava olabileceğine inanmakta zorlanıyor.

İadenin önündeki engeller

İsveç ve Finlandiya'daki yasal gereklilikler, Türkiye'nin istediği rakamları iade etmesini çok zorlaştırıyor:

Suçluların iadesi konusunda son sözü siyasiler değil, bağımsız bir mahkeme verecek

Ne İsveç ne de Finlandiya vatandaşları iade edilemez

Yabancı uyruklular iade edilebilir - ancak yalnızca Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi uyarınca

Siyasi suçlar için veya insanların zulme uğrama riskiyle karşı karşıya olduğu ülkelere iadeye izin verilmiyor

İddia edilen suçlar İsveç veya Finlandiya'da suç olarak görülmelidir.

İsveç gazetesi Dagens Nyheter'e göre, Türk medyasında yer alan 33 İsveçli isimden 19'u Stockholm Yüksek Mahkemesi tarafından iade edilmek üzere reddedildi.

Baş Yargıç Anders Eka, "Halihazırda işlenmiş olan daha önceki davaları gözden geçiremeyiz" dedi.

Finlandiya son on yılda bir düzineden fazla talepten iki kişiyi Türkiye'ye iade etti . Adalet bakanlığı yeni bir talep gelmediğini ve Kürt toplumuna yasada herhangi bir değişiklik olmayacağına dair söz verdiğini söyledi.

Olası tepki

Hükümete yakın düşünce kuruluşu Seta'dan Murat Yeşiltaş, Türkiye'nin talepleri reddedilirse, Kuzey ülkelerinin NATO üyeliğine verdiği desteği geri çekebileceğini söylüyor.

30 NATO ülkesindeki parlamentoların İsveç ve Finlandiya'yı üye olarak onaylaması gerekecek ve buna Türk milletvekilleri de dahil. Bu yüzden Sayın Yeşiltaş bunun aynı zamanda "Türk parlamentosunun onuru" olduğu konusunda da uyarıyor.

Diğer yorumcular, Ankara'nın iade talebinin Erdoğan'ın yeniden seçim stratejisi veya ABD'ye silah satışına yardımcı olacak bir araç olabileceğini öne sürüyorlar.

İsveç veya Finlandiya'nın yakın zamanda listedeki herhangi birini teslim etme şansı çok az.

Listedeki eski bir PKK üyesi olan Cemil Aygan, geçmişte Türkiye tarafından iade edilmek üzere hedef alınmıştı, ancak İsveç Yüksek Mahkemesi'nin buna engel olacağına inanıyor. Devlet televizyonu SVT'ye verdiği demeçte, "İsveç beni teslim edecek olsaydı, hayatım sona ererdi" dedi.