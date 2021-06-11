Türkiye'nin En Büyük Güneş Enerji Santrali 2 Milyon Kişinin Enerji İhtiyacını Karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinin temeli atıldı. Faz 1'in tamamlandığı öğrenilen projenin 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak olması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Bunun yanı sıra uzaydan da görülebileceği hakkında açıklamalar yapıldı. Projenin tamamlandığı zaman ise Avrupa'nın en büyük, dünyanın en büyük 5 güneş enerjisi santralinden birisi olacağı ifade edildi.

Yerli ve yenilenebilir enerji ihtiyacına yönelik olarak Kalyon Holding tarafından kurulan Kalyon Karapınar güneş enerjisi santralinin birinci fazının tamamlandığı bilgisine ulaşıldı. Yerli paneller Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretildi ve santral 271 MW kapasiteye ulaştı. Şimdiden Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olarak açıklamalar da gerçekleşti. Bunun yanı sıra, dev bir yatırım ile ilk fazın tamamlanması sebebiyle teknik bir gezi yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte üst düzey bürokratlar ve kent protokolünün katılımı ile gerçekleşen teknik inceleme gezisi Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde yapıldı. Bununla birlikte, santralin yönetim ve veri merkezi olarak inşa edilecek ödüllü SCADA binasında temelinin atılması dikkatleri çeken bir gelişme oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Ağustos 2020 tarihinde Ankara'da açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın yenilenebilir güneş enerjisi üretimi için gerekli olan teknolojinin Türkiye'de üretilmesi amacı ile faaliyete geçtiği duyurulmuştu.

2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak olan fabrikada 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 3.5 milyon tane güneş panelinin yer alacağı bilgisi öğrenildi. Bugüne kadar santralde 271 MW gücündeki 700 bin fotovoltaik panelin kurulumunun yapıldığı da açıklandı.