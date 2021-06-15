Türkiye'de Otomotiv Üretimi İlk 5 ayda Büyük Artış Yaşadı

Ocak-Mayıs 2021 dönemine ait olan ihracat ve üretim ile pazar verileri paylaşıldı.

Ocak Mayıs 2021 döneminde toplam otomotiv üretimi yüzde 28 artarak 532 bin 441 adede yükselirken, otomobil üretimi de yüzde 23 artış ile 353 bin 580 adede ulaştı. Traktör üretimi ile beraber toplamda üretim adeti 556 bin 513 adet oldu.



Bahsedilen dönem için otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı e olarak belirlendi. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) e, ağır ticari araçlarda ` ve traktörde w seviyesinde gerçekleşti.



Ocak-mayıs 2021 dönemine ait ticari araç üretimi @ arttı. Ağır ticari araç grubunda üretim % 86 oranında artarken, hafif ticari araç grubunda ise % 37 artış yaşandı. Ticari araç üretimi ise toplamda 178 bin 861 adet oldu.

Pazara bakıldığında ise ocak-mayıs dönemine ait ticari araç pazarı