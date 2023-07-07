Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaşın beklediği haber sonunda geldi. Resmi Gazete'de gece geç saatlerde duyurulan açıklama ile emeklilere ek ödeme yapılacağı müjdesi verildi. Bu beklenen adım, emekliler arasında büyük bir heyecan yaratırken, SSK ve Bağkur emeklilerinin de ekonomik yükünü hafifletecek bir destek olarak ön plana çıkıyor. Duyuruya göre, emeklilere sunulacak olan ek ödeme tutarı 13 bin TL olarak belirlendi. Bu ek ödeme, emeklilere bayram sonrasında sağlanacak ve onların maddi açıdan rahatlamasına katkıda bulunacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayan bu ödeme, bir gelir kaynağı olarak sunulacak ve emeklilerin ATM'lerden kolayca alabileceği bir şekilde düzenlenecek. Bu önemli adım, emeklilerin ekonomik açıdan daha rahat bir yaşam sürdürebilmelerini hedefliyor. Ek ödemenin sağlanmasıyla birlikte emekliler, maddi anlamda rahatlama sağlayacak ve günlük ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilecekler.

Kamu Bankaları İşbirliği İle Kolaylık Sağlanacak

Bu ek ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için Türkiye'deki kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile iş birlikleri yapıldı. Bu bankaların yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, ek ödeme emeklilere düşük faizli ve tek seferlik bir kredi olarak sunulacak. Emekliler, bankaların online hizmetleri ve şubeleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bu sayede evlerinin konforunda başvurularını tamamlayabilecek ve ekstra destekten faydalanabilecekler.

Kimler Faydalanabilecek?

Bu ek ödemenin sadece emeklilere yönelik olduğu ve başvuran her emeklinin bu destekten faydalanabileceği belirtiliyor. Başvuruların bankaların online platformları ve şubeleri üzerinden alınacağı ifade edilirken son başvuru tarihinin 15 Temmuz 2023 olduğu vurgulanmaktadır. Bu tarihten sonra başvuru yapmayan emeklilerin ekonomik desteği elde edemeyeceği bilgisine dikkat çekiliyor. Dolayısıyla, emeklilerin bu tarihleri takip etmeleri ve başvurularını zamanında tamamlamaları önemlidir.