Türkiye ve Ermenistan’dan Sınır Kapısı İzni!

Türkiye Dışişleri Bakanlığı 1 Temmuz 'da yaptığı açıklamada, Türk ve Ermeni yetkililerin her iki ülkeyi de ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarına kara sınırını bir an önce açma konusunda anlaştıklarını söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara ile Erivan arasındaki normalleşme sürecinin elçileri “Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının mümkün olan en erken tarihte sırasıyla Türkiye ve Ermenistan'ı ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşları tarafından geçilmesini sağlamayı kabul etmiş ve bu amaçla gerekli süreci başlatmaya karar vermiştir” denildi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Özel Temsilcilerin dördüncü toplantısı Büyükelçi Serdar Kılıç ve Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ile 1 Temmuz'da Viyana'da gerçekleşti. Türk ve Ermeni özel elçileri, Şubat ayında Moskova'da gerçekleşen ilk görüşmenin yanı sıra, iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurmaya yönelik ortak çabaların devamı için Viyana'da bir araya gelmeyi tercih etti. Türkiye ve Ermenistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra 1990'ların başından beri diplomatik ilişkiler kurmamıştır. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan topraklarını işgal etmesi, Türkiye'nin Ermenistan ile sınırların kapatılmasının ve onunla normal bağların kurulmamasının başlıca sebebiydi.

İlk üç turda, özel temsilciler bu amaçla karşılıklı atılabilecek olası somut adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundular ve süreci önkoşulsuz sürdürme konusundaki anlaşmalarını yinelediler. İşte iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulması hakkında detaylı bilgiler ve normalleşme süreci…

Normalleşme süreci, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına, mühürlü sınırların açılmasına, ekonomik, ticari ve ulaştırma projelerinin başlatılmasına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Güven artırıcı önlemler kapsamında Türkiye ve Ermenistan, İstanbul ile Erivan arasındaki charter uçuşlarına devam ederken, Ermenistan Türk mallarına ambargoyu kaldırdı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mizroyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşme gerçekleştirdiği Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Mart ayında Türkiye'ye geldi.