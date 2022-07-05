Türkiye Suriye Pperasyonunu Planlarken İran'ın Bölgesel Erişimi Test Edildi

İran, Türkiye'nin Kürt isyancılara karşı Tahran'ın yakın bölgesel müttefiki Suriye'de yeni bir askeri operasyon başlatması yönündeki uyarısı üzerine diplomatik çabalarını artırdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz birkaç ay içinde, askeri ve güvenlik hazırlıkları biter bitmez Ankara'nın Türkiye sınırına yakın en az iki Suriye kentinde - Tel Rıfat ve Münbiç'te "terörist" Kürt silahlı grupları hedef alacağını söyledi.

Erdoğan, 30 kilometrelik (18 mil) bir “güvenli bölge” oluşturmak ve Ankara'nın “terörist” bir grup olarak gördüğü ABD destekli silahlı grup Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile mücadele etmek istiyor. Ankara, YPG'nin on yıllardır Türk hükümetine karşı kanlı bir silahlı kampanya yürüten Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile bağlantılı olduğunu söylüyor. PKK, Türkiye'nin yanı sıra ABD ve Avrupa Birliği tarafından “terörist” bir grup olarak adlandırılıyor.

ABD'nin YPG ile bağlantılı Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) silahlandırması, Ankara ile Washington arasındaki ilişkileri yıprattı. SDG, IŞİD'e (IŞİD) karşı mücadelede ön saflarda yer aldı.

İran, Rusya ile birlikte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin en büyük askeri destekçisi olduğu için Türkiye'nin planlanan hamlesine karşı çıkıyor.

İran, Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin bölgesel diplomasi çabası sırasında Türkiye ile ilişkileri genişletme planlarının bir parçası olarak “dengeli” bir dış politika izliyor .

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian, geçen Haziran ayında Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede yumuşak bir ton sergiledi.

Amirabdollahian, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Türkiye'nin güvenlik endişelerini ve Suriye topraklarının bazı kısımlarında özel bir operasyon olasılığı hakkında konuşmalarını anlıyoruz" dedi.

Ancak Cumartesi günü Şam'a yaptığı bir gezide Amirabdollahian, Esad'a Tahran'ın askeri bir çözüme karşı olduğunu ve durumu ancak diyalogun çözebileceğine inandığını söyledi. İran, Suriye ile Türkiye arasındaki “yanlış anlamaların” çözülmesine yardımcı olmak için arabuluculuk yapmaya çalışacağını söyledi.

ABD ayrıca, bölgesel istikrarı baltalayabileceğinden korktuğu için, 2016'dan bu yana birçok başka saldırı sırasında toprak kazanımları üzerine inşa edilecek olan planlanan askeri operasyona da karşı çıktı.

Bu arada SDG, böyle bir operasyonun kuzeydoğu Suriye'deki IŞİD savaşçılarıyla mücadele çabalarını baltalayacağı ve Suriye ordusuyla işbirliği içinde buna direnecekleri konusunda uyardı.

Kürt savaşçılar meselesi, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında NATO'ya katılma teklifine karşı çıkmasında da önemli bir kilit noktaydı.