Türkiye, Sudan Fakir Bir Ülke Olacak! Uzmanlar Uyardı

Dünya Su Konseyi üyesi Türkiye Su Enstitüsü'nün (SUEN) Tarım ve Hayvancılık alanında faaliyetlerini sürdürdüğüne göre, önümüzdeki 20 yıl içinde Türkiye “su sıkıntısı çeken" ülkeler listesinden çıkıp “su yoksulları" olarak sınıflandırılan ülkeler grubuna katılacak.

SUEN uzmanı Tuğba Evrim Maden, Türkiye'nin su stresli bir ülke olduğunu yineleyerek, ”Devlet Su İşleri [DSİ] verilerine göre Türkiye'de kişi başına yıllık kullanılabilir su miktarı 1.346 m3" dedi. “Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2023 yılında Türkiye nüfusu 100 milyona ulaşacak ve kişi başına düşen yıllık su miktarı 1000 m3'ün altına düşmüş olacak. Bu rakamlara göre Türkiye önümüzdeki 20 yıl içinde sudan fakir bir ülke olarak sınıflandırılacak.” dedi. Maden'e göre, hızlı nüfus artışı ve iklim değişikliğinin etkileri ile su zenginliğinin ölçüm aracı olan kişi başına düşen su miktarında ciddi bir düşüş yaşandı. Maden, ancak iklim değişikliği ve diğer faktörler nedeniyle Türkiye'de su ihtiyacının artmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Su kaynaklarının çatışmalarda silah ya da hedef olarak kullanılmasının son yıllarda gündemde olduğunu hatırlatan uzman, ”Bu yıl çatışmalarda su kaynaklarının kullanılma ya da etkilenme şekli özellikle Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çekecek" dedi.

Maden'e göre, tarımda kullanılan atık su ve suyun arıtılması ve yeniden kullanılması, bulut tohumlaması, deniz suyu ve acı suyun arıtılması, yağmur hasadı gibi alternatif su kaynaklarının kullanılması ve teknolojinin geliştirilmesi gibi konular gündemde olacak.

Uzman, ”Suyun sonsuz bir kaynak olmadığı konusunda tüm sektörlerde ve kullanıcılarda farkındalık yaratmak gerekiyor" dedi.

“Suyun en çok tüketildiği tarım sektöründe su tasarrufu sağlayacak modern sulama tekniklerini benimsemek, daha kaliteli ve daha fazla ürün elde etmek için suyun verimli kullanımına öncelik verilmelidir.” UNICEF'in açıkladığı son verilere göre, içme suyu kaynaklarının kademeli olarak tükenmesi nedeniyle çocuklara yönelik tehditler artmış ve iklim değişikliği ile birlikte riskler yoğunlaşmıştır. Uzmanlar, ”2040 yılına kadar son derece sınırlı su kaynaklarına sahip bölgelerde 600 milyon çocuğun yaşayacağı tahmin ediliyor." dedi.