Türkiye Sıcak Hava Rekoru Kıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizde etkili olacak sıcak havanın etkisini daha da arttırmasının beklendiği açıklandı. Hafta sonuna kadar İstanbul'da sıcaklıkların nem ile birlikte 40 derece hissedilebileceği bilgisi vatandaş ile paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre Türkiye'nin yüksek sıcaklıkların etkisi altına girdiği öğrenildi. 29 Haziran 2021 tarihi itibari ile etkili olacak yüksek sıcaklıkların Türkiye genelinde kendisini göstereceği açıklandı. Sizler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde etkili olacak yüksek sıcaklıklar ve yağışsız hava ile ilgili olarak yapmış olduğu en güncel açıklamalar hakkında detayları yazdık. İşte kısa zaman içerisinde ölçülecek olan sıcaklıklar ve tahmin edilen durumlar hakkında detaylı bilgiler…

Yapılan 5 günlük tahminlere göre ülkemizin yüksek sıcaklıkların ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği ve adeta bir rekor kırılacağı bilgileri paylaşıldı. 28 Haziran Pazartesi gününde Karadeniz ve Trakya bölgesinde görülen yağışların 29 Haziran itibari ile ülkenin Doğu bölgelerine kayacağı Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde de sıcak havanın etkili olacağı belirtildi. Hafta sonuna kadar sıcak hava dalgasının etkisini göstereceği bilgilerine ulaşılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yüksek sıcaklıklar ve rekor kırılacak olan dereceler hakkında yapmış olduğu açıklamalar haberimizin devamında yer almaktadır. İşte İstanbul'da gölgede 32 derece olarak ölçülen sıcaklıkların 40-41 derece olarak hissedilecek olması ile ilgili merak edilen detaylar…

Tatil yörelerinde 41 derecelerin ölçülmesinin beklendiği hakkında açıklamalar gerçekleşti ve sıcaklıkların artmaya başlayacağı söylenildi. İstanbul'da gölgede 32 derece olan sıcaklıkların güneşin etkisi ile 40 41 derece hissedilebileceğini ve ilerleyen haftalarda da ülke genelinde 40 derecelerin görüleceği söylenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün vatandaş ile paylaşmış olduğu yüksek sıcaklık açıklamaları dikkat çekici olarak değerlendirildi.