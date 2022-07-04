Türkiye, Rus Bayraklı Tahıl Gemisini Ukrayna'dan Alıkoydu

Ukrayna'nın Türkiye büyükelçisine göre, Rus işgali altındaki bir Ukrayna bölgesinden tahıl taşıyan bir kargo gemisi Türk gümrük makamları tarafından gözaltına alındı. Vasily Bodnar, "Tam bir işbirliğimiz var. Gemi şu anda limanın girişinde duruyor, Türkiye gümrük idareleri tarafından gözaltına alındı" dedi. Rus bayraklı Zhibek Zholy gemisini, Ukrayna'nın Berdyansk limanından Türk Karadeniz kıyısındaki Karasu'ya giden güzergahında takip ettik. Yükünün nereden geldiği veya nasıl elde edildiği belli değil, ancak Rusya kontrol ettiği Ukrayna bölgelerinden tahıl çalmakla suçlanıyor - iddialar Rusya reddediyor.

Berdyansk, Ukrayna'nın güney Zaporizhzhia bölgesinde, Azak Denizi'nde yer almaktadır.Geminin Berdyansk'tan ayrılışıyla ilgili haberler, yakın zamanda Rusya tarafından işgal altındaki Zaporizhzhia bölgelerinin valisi olarak atanan Yevhen Balytskyi tarafından sosyal medya uygulaması Telegram'da açıklandı. Bay Balytskyi, "dost" ülkelere 7.000 ton tahıl gönderileceğini söyledi. Başbakan, Rusya'nın Karadeniz Filosundan gelen gemilerin yolculuğun "güvenliğini sağlayacağını" ve limanın deniz mayınlarından temizlendiğini de sözlerine ekledi.

Daha sonra gönderiyi düzenleyerek geminin kargosuna ve varış noktasına göndermeler yaptı. Geminin ayrılışıyla ilgili bir video haber raporu, muhabir tarafından Berdyansk olarak tanımlanan bir limandaki bir Rus deniz gemisi ile birlikte gösteren birkaç Kremlin yanlısı Telgraf kanalında da paylaşıldı.

Video görüntülerini limanın uydu görüntüleriyle karşılaştırarak, Berdyansk'ta çekildiğini doğrulayabildik. Videodaki hava koşulları ve liman boyunca gölgelerin açısı, filmin 28 Haziran sabahı çekildiğini gösteriyor.

Geminin gövdesi boyunca adı gibi bazı özellikler videoda bulanıklaştı. Ama Berdyansk Sol O gemi Türk sahil yalan off aynısı, Ukrayna nakliye uzmanı verilen Telgraf mesajları görüntülerinin yanı sıra görgü tanıklarının ifadelerine dayandığını tespit ettik.

Ayrıca, Zhibek Zholy'nin daha önceki hareketlerini, kargosunu almak için Ukrayna'ya doğru ilerlerken izleyebildik. 22 Haziran'da Türkiye'den yola çıkarak yüklerini Rusya'nın Novorossiysk limanına bıraktı. Daha sonra Ukrayna kıyılarına yaklaşırken, izleme sinyali kayboldu - bu da kapatıldığını gösteriyor. Sinyal ancak 29 Haziran'da Ukrayna kıyılarından güneye geri dönerken tekrar ortaya çıktı.