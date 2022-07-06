Türkiye, "Vize Reddi" Raporunu Sundu

Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkelere girerken Türk vatandaşlarının yaşadığı vize güçlükleri hakkında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne (AKPM) bir rapor sundu. Rapora göre, Türk vatandaşlarına Schengen vizesi reddi 2014 yılında yüzde 4 iken 2020 yılında yüzde 12,7'ye yükseldi.

AKPM 'nin “Schengen Bilgi Sistemini Avrupa Konseyi Üyesi Devletler tarafından Siyasi Güdümlü Bir Yaptırım Olarak Kötüye Kullanması” konulu tartışmalar geçtiğimiz hafta Strasbourg'da yapıldı.

AKPM üyesi iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın sunduğu rapor komisyon tarafından kabul edildi. Rapor Genel Kurula sunulacak ve komisyon tavsiyesi haline gelecektir.

“Bazı uygulamalarla, Schengen bölgesindeki devletlerin bireylerin kendi bölgelerine erişimini reddettiği görülmektedir. Schengen Bölgesindeki devletler Schengen Bilgi Sistemini asgari ortak standartta kullanmalıdır. Sistemdeki bilgilerin kullanımı insan haklarını, özel ve aile hayatına saygı hakkını, hareket özgürlüğü hakkını ihlal etmemelidir"dedi.

2014 yılında yüzde 4 olan Schengen vizesi başvuru reddetme oranının hızla arttığını ve 2020 yılına kadar yüzde 12,7'ye ulaştığını hatırlatan raporda, söz konusu durumu etkileyen faktörler arasında Schengen Bilgi Sisteminin kötüye kullanılması olabileceği belirtildi.

Özellikle ticari faaliyetlerde bulunmak isteyen Türk vatandaşlarının seyahatlerinin, konaklama ve ulaşımlarının gerçekliğini ispat etseler de vize başvuru süreçlerinde sıkıntı yaşadıklarını belirten Türkiye, ”Ülkemizde iş adamlarının yaşadığı vize başvuru sorunları da dikkat çekicidir" dedi. Raporda Türk vatandaşlarına yönelik vize süreçlerine ilişkin "gereksiz ve çok fazla belge talep edilmesi, yüksek ücretler, tek girişli ve kısa süreli vize verilmesi, gidilme amacı geçtikten sonra vize verilmesi ve yüz yüze başvuru zorunluluğu" gibi sorunlar sıralandı.

Türkiye, üye devletleri bu bilgileri bireye karşı siyasi bir güdü ile kullanmamaya, şeffaflığı ve yeterli izleme ve doğrulama mekanizmalarını uygulamaya, kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlere katılımı engelleyen uygulamaları durdurmaya, reddedilmeden veya kısa süreli vize reddinden önce bilgileri doğrulamaya çağırdı.