Türkiye Milletler Cemiyeti'ne Ne Zaman Üye Oldu?

Milletler Cemiyeti'nin kurulması kararı Paris Barış Konferansı'nın 1919 senesinde yapmış olduğu toplantı ile birlikte alındı. Milletler Cemiyeti'nin günümüzde Birleşmiş Milletler'in temeli sayılabilecek nitelikte olduğu biliniyor. Peki Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üyelik tarihi ne zamandır? Sizler için Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne ne zaman üye olduğunu araştırdık ve haberimizin devamına yazdık.

Yeni savaşları engellemek ve barışçı yollardan uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti, gelecekteki savaşı kazanan devletlerin savaş ardından statükoyu korumak yani diğer bir deyişle kazançlı olan konumlarını devam ettirmek amacıyla hizmet eden bir kuruluş haline gelmiştir. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişi ise daha farklı bir durumda gerçekleşmiştir.

25 Ocak 1919 tarihinde yapılan Paris Barış Konferansı toplantısında barışı ve uluslararası güveni sağlayacak ve devam ettirecek bir Milletler Cemiyeti kurulması kararı alınmıştır. Alınan bu kararı yerine getirmek adına özel bir komisyon oluşturulmuş ve günümüzdeki Birleşmiş Milletler'in temeli olabilecek organizasyon I. Dünya Savaşı sonrasında İsviçre'de 10 Ocak 1920 tarihinde kurulmuştur.

Milletler topluluğunun amacı uyuşmazlıkları barışçıl yollardan çözmek, barışı ve güvenliği korumak ve uluslararası işbirliğini geliştirmektir. Milletler Cemiyeti gerçekte kazançlı konumları sürdürmek üzere kurulmuş bir örgüt olarak faaliyetlerini yürütmüş ve savaşı kazanan devletlerin savaş sonrasındaki statülerini korumuştur. Diğer taraftan böylesine evrensel bir nitelikte uluslararası bir örgütün ilk kez kurulmuş olması insanlık tarihinde büyük bir yankı uyanmasına sebep olmuştur.

Savaştan yenik çıkan devletler ve Türkiye'yi üye olarak almayan cemiyet kurucuları 1934 senesine gelindiğinde ise uluslararası politikada yaşanan hızlı değişmelerin arkasında yenik olan devletleri üye olarak kabul etmeye başlamıştır. Türkiye'nin milletler arası politikada ağırlığını arttırması 1930 yılından sonra Milletler Cemiyeti'ne üyelik için davet edilmesine sebep olmuştur. 18 Temmuz 1932 yılında ise Türkiye, Büyük Millet Meclisi Milletler Cemiyeti'ne girmiştir.

