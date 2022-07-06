Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya İade Taleplerini Yeniledi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Türkiye ’nin İsveç ve Finlandiya' ya “terör örgütlerinin” üyelerini iade etme taleplerini, ülkelerin İskandinav ülkelerinin NATO üyelik hedefleriyle ilgili anlaşmaya varmasının ardından 6 Temmuz'da yenilediğini söyledi. Bakan, geçen haftaki NATO zirvesinde varılan mutabakat üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında adalet, güvenlik ve istihbarat mekanizmasının kurulduğunu hatırlattı.

Bakan, Ankara 'nın daha önce İskandinav ülkeleri tarafından reddedilen PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi yasadışı grupların üyelerine yönelik iade talebine kızdığını söyledi.

Yetkili, bu ülkeler tarafından yanıtlanmayan başka iade talepleri olduğunu ve Ankara'nın da bu talepler hakkında bir hatırlatma mektubu gönderdiğini de sözlerine ekledi.

İsveç ve Finlandiya'nın, Ankara'nın bugüne kadar yayınladığı terör zanlılarına yönelik iade taleplerinin hiçbirine yanıt vermediğini belirten Bozdağ, bu taleplerin hem uluslararası hem de ikili anlaşmalar ile uyumlu olduğunu vurguladı. Yetkili, bu dosyalardaki kanıtların uluslararası ve ikili standartlara da uygun olduğunu belirtti.

Üç yönlü bir anlaşma, İskandinav devletlerinin Türkiye'nin terörle mücadelesini desteklemelerini ve talep edilen terör zanlılarının iadesi için işbirliği yapmalarını öngörüyordu.

“Finlandiya ve İsveç süratle ve iyice terör zanlılarının Türkiye'nin bekleyen sınır dışı veya iade talepleri karşılamak, hesap bilgileri, Türkiye tarafından sağlanan kanıt ve istihbarat dikkate alarak ve Türkiye ile suçluların iadesi ve güvenlik işbirliği, suçluların İadesi Avrupa Sözleşmesi uyarınca kolaylaştırmak için gerekli ikili yasal çerçevenin oluşturulması,” üç ülkenin 28 Haziran ' da imzalanan mutabakat anlaşmasına göre olacaktır.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç hükümetin her kademesinde, kolluk ve istihbarat teşkilatları arasında da dahil olmak üzere, çok karar gibi, organize suç ve diğer ortak sorunlar terörle mücadele alanında işbirliğini geliştirmek için ortak, yapılandırılmış diyalog ve işbirliği mekanizması kurulması taahhüt eden belge kaydetti.

“Muhtemel NATO Müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek veriyor. Bu amaçla Finlandiya ve İsveç, YPG/Pyd'ye ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacak" dedi.