Türkiye-İsrail Diyaloğu 'Karşılıklı Yarar'a Devam Etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile nadir bir telefon görüşmesi yaparak, iki ülke arasındaki diyaloğun devam etmesinin ortak çıkarları olduğunu söyledi.

Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Perşembe günkü görüşmede iki ülke ilişkilerinin "Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı" için önemine vurgu yaptığı ve "her iki ülkede de karşılıklı anlayışla hareket edilirse fikir ayrılıklarının en aza indirilebileceği" belirtildi.

Erdoğan, “bölgede barış, hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünün” yeniden tesis edilmesinin yanı sıra Filistin-İsrail ilişkilerinin güçlendirilmesinin ve barış sürecinin yeniden başlamasının önemini vurguladı.

Ayrıca Türkiye ile İsrail arasındaki görüşme ve diyalogun sürdürülmesinin "karşılıklı olarak faydalı" olacağını söyledi.

İsrail cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu bir ruh halinde yürütüldüğü ve iki liderin temas halinde kalma konusunda anlaştığı belirtildi.

Telefon görüşmesi, casusluk şüphesiyle bir haftadır Türkiye'de tutulan İsrailli bir çiftin serbest bırakılmasından birkaç saat sonra geldi.

Devlet haber ajansı Anadolu'nun haberine göre Mordi ve Natali Oknin, Erdoğan'ın İstanbul'daki evinin fotoğrafını çektikleri iddiasıyla tutuklandı. Türk basınında çıkan haberlere göre, bir İstanbul mahkemesi onları "siyasi ve askeri casusluk"la suçladı.

Ajans, bir çalışanın, çiftin kulenin restoranından konutun fotoğraflarını çektiğini gördükten sonra polise haber verdiğini söyledi. Çiftin yanında bulunan bir Türk vatandaşı da siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

Oknin ailesi suçlamaları reddederken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid çiftin herhangi bir istihbarat teşkilatının çalışanı olmadığında ısrar etti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett daha sonra Erdoğan ile görüştü - Bennett'in ofisine göre 2013'ten bu yana Türk ve İsrailli liderler arasındaki ilk görüşme - ve meselenin çözülmesine yardımcı olduğu için Erdoğan'a teşekkür etti.

Bennett'in ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan, bunun insani bir soruna çözüm olduğunu söyledi ve kriz zamanında verimli ve gizli bir şekilde işleyen ülkeler arasındaki iletişimi olumlu karşıladı" dedi. Filistin davasının sesli bir destekçisi olan Erdoğan, İsrail'i düzenli olarak Filistinlilere karşı “terörizm” yapmakla suçladı.

Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler, özellikle 2018'de kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli protestocuların İsrail güçleri tarafından öldürülmesinin ardından büyükelçilerin geri çekilmesinden bu yana gergin.