Türkiye, Gıda Koridorunun Birkaç Gün İçinde Kurulmasını Umuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 'nin Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerine devam ettiğini belirterek, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına sevkiyatı için çok yakında güvenli bir koridor oluşturulacağını umduğunu söyledi. Erdoğan, bu sözleri 5 Temmuz sonlarında İtalya Başbakanı Mario Draghin ile yaptığı ortak basın toplantısında, ikincisinin Ankara'ya yaptığı resmi ziyarette söyledi. İki lider, ikili ve bölgesel konuları ele aldı ve bir basın toplantısı düzenledi.

Dünyada artan gıda krizine çözüm ihtiyacına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin konuyla ilgili görüşlerinin de önem taşıdığını söyledi.

“Buğday, arpa veya ayçiçek yağı olsun, bu tahılın dünyaya taşınması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Şu anda bu konuda bir sorunumuz yok ama dünya var.” dedi.

“Özellikle Afrika'da büyük bir sorun var ve iki lider arasında arabuluculuk yapmak ve Birleşmiş Milletler çatısı altında Sayın Guterres ile de görüşmelerimizi sürdürerek sorunu çözmek istiyoruz. Görüşmelerimizi 10 gün içinde yoğunlaştırıp çözüme ulaşmaya çalışacağız.”

Türkiye, sorunu çözmek için her iki ülkenin siyasi ve askeri yetkilileriyle yakın temas halindedir. Dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle buğday ve diğer ürünlerini ihraç edemiyor. Rusya'nın kilit limanını işgal etmeye çalışabileceğinden korkan Odesa, Ukrayna savaşın başında karasularını çıkardı. Limanda mahsur kalan tahıllarla dolu 80'den fazla geminin ve silolarda 24 milyon tondan fazla buğdayın bulunduğuna inanılıyor.

Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Karadeniz üzerinden güvenli bir gıda koridoru önünde mevcut sorunların üstesinden gelmek için Putin ve Zelensky ile konuşması bekleniyor. Erdoğan, Draghi ile konuyu görüştüklerini belirterek, “Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecine geri dönme konusunda görüş alışverişinde bulunduk ve Birleşmiş Milletler Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına ilişkin plan yaptı.”

Başbakan Draghi, Ukrayna ürünlerinin ihracatı için çözüme ulaşmanın öneminin altını çizdi ve Türkiye'nin BM planı doğrultusunda güvenli bir geçişi mümkün kılarak gıda krizinden kaçınma çabalarını memnuniyetle karşıladı.