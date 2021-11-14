Türkiye, Fransa'nın Libya'dan Asker Çekme Çağrısını Reddetti

Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un on yıllık çekişmede sayfayı çevirme çabalarının bir parçası olarak yabancı güçlere güçlerini Libya'dan çekme çağrısını reddetti. Kuzey Afrika ülkesi, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana iç savaşa batmış durumda, rakip Libya grupları ve yabancı güçler arasında kan dökülüyor.

Türkiye, Trablus'ta Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümeti desteklemek için Suriye'den birliklerin yanı sıra Ankara yanlısı milis birimleri gönderirken, Rusya ve diğer ülkeler doğu merkezli diktatör Halife Haftar'ı destekledi. Macron Cuma günü Paris'te düzenlenen Libya konulu uluslararası konferansta, "Rusya ve Türkiye paralı askerlerini gecikmeden geri çekmeli" dedi.

Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üst düzey dış politika danışmanı Cumartesi günü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, askerlerin hızlı bir şekilde geri çekilmesine vurgu yapmanın "yanlış" olduğunu söyledi. İbrahim Kalın, özel bir röportajda, "Yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesini en önemli konu olarak öne çıkarırsanız, bunun yanlış olduğuna inanıyoruz" dedi.

Dünya liderlerinin 24 Aralık'ta devam etmesini umdukları cumhurbaşkanlığı anketlerine atıfta bulunarak, "Libya'nın siyasi süreci, seçimler, ekonomik meseleler için desteğe ihtiyacı var" dedi. Fransa'nın kendisi Haftar'ı desteklemekle suçlandı, ancak her zaman çatışmada tamamen objektif olduğu konusunda ısrar etti.

Türkiye, Macron'un dış politika duruşundan duyduğu memnuniyetsizliğin bir işareti olarak Paris'e düşük seviyeli bir heyet gönderdi. Kalın, Libya'daki Türk askeri varlığının devam etmesinin, enerji zengini ülkede siyasi istikrar ve güvenliğin desteklenmesine yardımcı olacağını söyledi. Oradaki askeri varlığımız, Libya ordusunun eğitimine yardımcı olmak içindir” dedi. Libya halkına istikrar ve yardım gücü olarak oradayız. Güvenlikle ilgili olarak önceliğimiz, Libyalıların birleşik Libya Ulusal Ordusunu kurmalarına yardımcı olmaktır.”