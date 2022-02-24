Türkiye BAE'den Mafya Lideri Peker'i Geri Göndermesini İstedi

Devlete ait Anadolu haber ajansına göre, Interpol'ün kendisi için kırmızı bülten yayınlaması üzerine Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne hüküm giymiş Türk mafyası patronu Sedat Peker'in gözaltına alıp ülkeye geri gönderilmesi talebini iletti.

Daire Çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu hareketi uluslararası örgüt tarafından 1 Şubat' ta yayınlanan bildiri sonrasında ülkenin adalet bakanlığının yaptığını söyledi.

50 yaşındaki Peker, 1990'larda çete figürü olarak öne çıktı ve 2007 yılında suç çetesi kurmak ve liderlik etmek de dahil olmak üzere suçlardan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Birkaç yıl önce serbest bırakıldı.

Türk makamları Peker hakkında geçen yıl Nisan ayında yeni bir soruşturma başlatarak, peker hakkında geçen yıl yeni bir soruşturma başlattılar. Kısa bir süre sonra, Türk hükümetindeki üst düzey yetkililere karşı yolsuzluk ve suç iddialarında bulunduğu videoları paylaşmaya başladığında YouTube'da milyonlarca izleyici çekti. Ankara iddiaları reddetti.

Videolar, Türkiye'nin son on yılda bir dizi bölgesel meselenin karşı taraflarında yer aldıktan sonra uzun süredir gerilen ilişkileri onuştırmak için çalıştığı BAE'de çekildi.

Peker Haziran ayında Dubai polisi tarafından sorgulanmış, ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. Geçen yazdan bu yana hiçbir video yayınlamadı ve BAE'nin kendisinden bundan kaçınmasını istediğini söyledi.

Videolar durduktan sonra bile Twitter'da aktif olmasına rağmen, Peker Kasım sonundan beri tweet atmadı.

Bu ayın başlarında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, husumet döneminin sona ermesi münasebetiyle Körfez ülkesini ziyaret ederken BAE'de büyük bir törenle karşılandı. Ülkeler, gezisi sırasında bir dizi ekonomik anlaşma imzaladılar.