Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret ilişkileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in gerçekleştirdiği görüşmelerle yeni bir ivme kazandı. 2023 itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi 50 milyar dolara yaklaşırken, Almanya, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olarak dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'daki dev şirketlerle yaptığı toplantılarda Türkiye’ye yatırım çağrısında bulundu.

Öte yandan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 27 Eylül'de gerçekleşecek Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısına katılacak. Almanya’da yaşayan 3,5 milyon Türk vatandaşı, bu ticaret ilişkilerinde önemli bir rol oynuyor; Türk işletmeleri yıllık 50 milyar avro ciro yapıyor. Alman şirketleri son 20 yılda Türkiye’ye 12 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Yeşil enerji, otomotiv ve teknoloji gibi alanlarda yapılacak işbirlikleriyle ticaretin 60 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.