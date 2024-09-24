Türkiye, ağustos ayında yabancı ziyaretçi sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,47 artışla 6,83 milyon kişiye yükseltti. Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Ocak-Ağustos döneminde yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 7,11 artışla 35,8 milyon olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke, 933 bin 370 kişi ve yüzde 13,8 pay ile Rusya Federasyonu oldu. Rusya’yı, Almanya ve İngiltere vatandaşları takip etti. Ocak-Ağustos döneminde de Ruslar, 4,5 milyon kişi ve yüzde 12,7 pay ile yine ilk sırada yer aldı. Bu gelişmeler, Türkiye'nin turizm sektöründeki büyümenin sürdüğünü gösteriyor ve ülkenin cazibesinin artmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.