Türkiye, ABD Liderliğindeki Jet Programından Kovulma İçin Tazminat İstiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, muhtemelen önümüzdeki ay ABD Başkanı Joe Biden ile 20 kişilik bir grup toplantısının marjında ​​yapacağı görüşmede, ABD liderliğindeki bir gizli savaş uçağı programından çıkarılması için tazminat istemeyi planladığını söyledi.

Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden dönüş uçuşu sırasında gazetecilere konuşan Erdoğan, Türkiye'nin S-400 gelişmiş füze savunma sistemleri satın alması için Rusya ile yapılan anlaşmadan "geri dönüşün" olmayacağını da söyledi. Bu anlaşma, NATO üyesi Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üreten uluslararası programdan çıkarılmasına yol açtı.

Erdoğan, Türkiye'nin programdan ayrılmadan önce yaptığı 1,4 milyar dolarlık ödeme de dahil olmak üzere F-35 projesini görüşmek üzere Roma'daki G-20 toplantısında Biden ile görüşmeyi umduğunu söyledi. Erdoğan, Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak iklim konferansının oturum aralarında Türk ve ABD liderleri arasında bir başka toplantının da gerçekleşebileceğini söyledi.

1,4 milyar dolarlık ödeme yaptık, bundan ne çıkacak?” Erdoğan dedi. “Bu parayı kolay kazanmadık ve kazanmadık. Ya bize uçaklarımızı verecekler ya da parayı bize verecekler.” ABD'nin daha fazla yaptırım tehdidine rağmen Türkiye'nin ek S-400 sistemleri satın alma planları sorulduğunda Erdoğan, "S-400 süreci devam ediyor. Geri dönüş yok." Onun yorumları özel Türk haber kanalı NTV ve diğer medya tarafından bildirildi.

Türkiye, iki yıl önce Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini satın aldıktan sonra F-35 programından atıldı ve savunma yetkililerine yaptırım uygulandı. ABD, F-35'ler için bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyleyerek NATO üyelerinin Rus sistemini kullanmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Türkiye, S-400 bileşenlerinin NATO sistemlerine entegre edilmeden bağımsız olarak kullanılabileceğini ve bu nedenle risk oluşturmadığını savunuyor. ABD, Rusya'nın etkisini geri püskürtmeyi amaçlayan bir 2017 yasası uyarınca Türkiye'yi satın alması için de yaptırım uyguladı. Hareket, CAATSA olarak bilinen yasanın ilk kez bir ABD müttefikini cezalandırmak için kullanılmasıydı.

Türk lider, Erdoğan'ın Karadeniz'deki Soçi tatil beldesinde Putin ile yaptığı görüşmede, uçak motorları, savaş uçakları ve denizaltılar için ortaklıklar da dahil olmak üzere Türkiye ile Rusya arasındaki savunma işbirliğini derinleştirecek adımlara odaklandığını söyledi.

Rusya, Türkiye'nin ikinci ve üçüncü nükleer santrallerinin ve bir uzay fırlatma platformunun inşasında da yer alabilir" dedi.

Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın çatışmada karşıt tarafları desteklediği Suriye'deki durumu görüşmek üzere Soçi'ye gitti. Rusya, Suriye hükümetinin ana müttefikiyken, Türkiye, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek için savaşan grupları destekliyor.

Bununla birlikte, Rus ve Türk birlikleri, Suriye'nin kuzeybatı İdlib eyaletinde - isyancı güçlerin son dayanağı - ve ülkede siyasi bir çözüm aramak için işbirliği yaptı.

Erdoğan, kendisi ve Putin'in İdlib'de sükuneti sağlamak için birlikte çalışmaya devam etme konusunda anlaştıklarını söyledi.