Türkiye 8 Binden Fazla Türk ve Azeri'yi Ukrayna'dan Tahliye Etti

Üst düzey diplomat Twitter'da, Rus bombardımanı devam ederken Çarşamba günü, çoğu Türk vatandaşı, Azerbaycanlılar da dahil olmak üzere 2.604 kişinin Kiev, Harkov, Odessa, Zaporizhia ve Lviv şehirlerinden kaçtığını belirtti.

Yaklaşık 1000 kişi Romanya üzerinden Türkiye'ye dönecek

"Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlarımız devam ediyor" diyen Erdoğan, Türkiye'nin 2 bin 200 kişiye sınır geçiş desteği sağladığını da sözlerine ekledi.

Türk vatandaşlarını taşıyan bir tahliye treni de Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Romanya sınırının yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Chernivtsi şehrine gitmek üzere hareket etti.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, trenle tahliye edilen yaklaşık 1000 kişi Romanya üzerinden Türkiye'ye dönecek. Ülkedeki savaş ve Rus sabotaj gruplarının saldırı tehlikesi nedeniyle tren birçok kez durarak, ışıkları kapalı yol aldı.

Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere tren istasyonunda gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna'nın zor bir dönemden geçtiğini ancak Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya özen gösterdiğini söyledi. Güldere, "Bu süre içinde otobüslerle tahliyelere başladık. Hava sahası kapalı olduğu için maalesef uçakla tahliye edemiyoruz" dedi.

Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Kiev ve Kharkiv'den tahliye için tren seferleri düzenlediklerini ve en zor durumlarda vatandaşların çıkışını sağlamak için çok zor güvenlik koşulları altında tren seferleri düzenlediklerini belirtti.

Tahliye edilen yolculardan Ramazan, muhabire yaptığı açıklamada, 7-8 kişiyle birkaç gün önce inşaat sektöründe çalışmak üzere Kiev'e geldiğini ifade etti. Savaşın başlaması ve bomba sesleri nedeniyle şantiyede üç gün mahsur kaldıklarını söyledi. "Üç gün elçilikte kaldık. Şimdi trendeyiz. Ülkemize teşekkür ederiz” sözlerini kaydetti.

Diğer bir yolcu Recep de başkente çalışmak için geldiğini söyledi. "23 Şubat'ta Kiev'e geldim. Bir savaş olacağını hiç beklemiyorduk" dedi. Bomba sesleriyle uyandıklarını ve şok olduklarını söyleyen Recep, üç gün büyükelçilikte kaldıktan sonra şimdi döndüklerini kaydederek Türk devletine teşekkür etti.

İsmini vermek istemeyen bir yolcu, Kiev'e turist olarak geldiğini ve savaşa maruz kaldığını belirtti. 2014'te de "savaşın içine düştüğü" için durumla nasıl başa çıkacağını bildiğini de sözlerine ekledi.

"İki haftadır buradayız. Daha önceki savaş deneyimlerimden dolayı çok şaşırmadım" dedi. Yolcu, durumun kötüleşmesi ihtimaline karşı tahliye trenini kullandığını kaydetti.

Ülkede savaşın devam etmesi nedeniyle düzinelerce Kırım Tatar Türkü de Türkiye tarafından Ukrayna'dan tahliye edildi. 21'i kadın ve 42'si çocuk olmak üzere toplam 75 Kırım Tatarı, Çarşamba günü Bulgaristan ile Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı

