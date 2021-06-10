Turkcell, Vodafone, Türk Telekom Duyurdu! 15.000 TL'ye Kadar 30 Dakikada Kredi Verilecek

Son zamanlarda bankalardan kredi alamayan kişiler, faturalı hatlar üzerinden kredi almak istemektedirler. Kredi sicili kötü olan müşteriler de bu kredileri alabilmeleri için banka harici yöntemler ile işlem yapmak istemektedirler. Eğer sizlerde faturalı hat kullanıyorsanız, 15 bin TL kredi hemen onay alarak kullanabilirsiniz.

Bilindiği gibi bankalar üzerinden kredi almak isteyenler, kredilerini kullanabilmeleri için banka kredi politikalarına uygun müşteri olması gerekiyor. 15.000 TL kredi için banka şubelerine giderseniz, bankalar sizlere hemen onay vermeyecektir. TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılacak ve bu sorgulama sonrasında anında onay alacaksınız. Kredi şartları uygun olan kişilere bankalar, anında onay verirler. Başvuru yapan kişinin kredi notu düşük ise bankalar hemen olumsuz mesaj gönderirler. Bu sebepten ötürü de bankalardan kredi alamadan, nakit sıkıntısı devam eder.

Faturalı Hatta Kredi Detayları Nelerdir?

Faturalı hat kullanan kişilerde, bankalardan onay alamadıkları zaman faturam üzerinden kredi alıp alamazmıyım merak edilmektedir. Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz ki, alacağınız para bankalar aracılığı ile verilen bir kredi değildir. Faturalı hat üzerine tanımlanan telefonun değeri kadar anlaşmalı firmaların para vermesidir. Siz telefon alacaksınız ve bu telefonu satarak aylık ödemelerinizi yapacaksınız. Bu şekilde işleyen işlemler, faturalı hatta kredi olarak adlandırılmaktadır.

Maximum 12 Ay Vade

Bu krediler için onay almak istiyorsanız da bazı şartlar vardır. Alacağınız telefon 15.000 TL'ye kadar olan bir telefon olabilir. Bu vadeleri de 12 ay vadeye kadar bölebileceksiniz. Ayrıca kredi onayı alabilmeniz içinde faturanızı düzenli ödemeniz gerekiyor. En az son 6 aydır düzenli ödenen faturalar için cihaz onayı verilecektir.

Fatura ödemelerinde de ödediğiniz fatura tutarına göre işlem yapacaksınız. Fatura tutarı düşük olan kişiler için alt segment telefonlar verilir. İyi telefonları almak istiyorsanız 100 TL ve üzerinde fatura ödemeniz gerekmektedir.

Faturalı hat sahibi olan kişiler hangi operatörde ise bu operatörler aracılığı ile cihaz başvuru yapabileceklerdir. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom resmi bayilerine giderek buradan cihazlara bakabilir ve faturanızın üzerinde telefon olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Faturalı hat sahipleri, hatları üzerinden alacakları ek cihazlar ile bu işlemleri yapacaktır.

