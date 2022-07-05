Türk Tasarımcının Ürünü New York'taki Moma'da Satıldı

Dezavantajlı ailelerin çocuklarının doğadan ve evden gelen malzemeleri bir araya getirdiklerinde oyuncak yapmalarını sağlayan bir oyuncak seti tasarlayan Elif Atmaca, ürünü New York Modern Sanat Müzesi (MoMA) mağazasında satılan ilk Türk tasarımcı oldu.

Atmaca, “Toyi” adlı kit ile çocukların plastik bir şişeden, süt kartonundan veya boşa gidecek bir çam kozalağından yaratıcı oyuncaklar üretebileceğini söyledi.

1999 Yılında 10 yaşında Kocaeli'nin kuzeybatısında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremi yaşayan ve depremi gözlemleyen Atmaca, ”Ben çocukken annem bana duvarları boyama ve çeşitli kumaş parçalarını kesme özgürlüğü verdi ve onları oyuncağa dönüştürdüm." dedi. çadır kentteki çocukların oyuncaklara erişimleri açısından yaşadıkları zorluklar.

Projeyi uygulamaya karar verdikten sonra örnek kitler üreten, yüzlerce göçmen çocukla atölye çalışmaları düzenleyen Atmaca'ya göre, dezavantajlı grupların çocuklarının yaratıcılık potansiyelinin gelişmesini sağlamak çok önemli. ”Amacım, büyüdükçe oynayabilecekleri cinsiyetsiz, dilsiz ve sürdürülebilir oyuncaklar yapmaktı" diye ekledi. “Hem mülteci kampındaki bir çocuğun hem de Ankara'daki bir çocuğun aynı şekilde eğlenmesini istedim.”

“Sadece dezavantajlı gruplarla çalışmayı düşünürken, çok daha iyi koşullarda yaşayan çocukların da yaratıcılıklarını arttırmakta zorlandıklarını fark ettik.” Sosyal girişimciliği keşfettikten sonra satışlardan elde edeceğimiz karla dezavantajlı gruplar için bir şeyler yapmaya karar verdik" dedi.

Atmaca aynı zamanda ebeveynler, eğitimciler, yazılım geliştiriciler ve tasarımcılar tarafından kurulan ve oyunların çocuklar için yiyecek ve barınak kadar temel olduğunu ancak göz ardı edildiğini vurgulamayı amaçlayan bir grubun kurucusudur.

1929'da kurulan MoMA, New York'un en gözde turistik mekanlarından biridir ve 2020'de 700.000'den fazla ziyaretçi çekmiştir. Modern sanat koleksiyonunda Vincent Van Gogh'un “Yıldızlı Gecesi” ve Henri Matisse ve Paul Gauguin'in eserleri yer alıyor. Atmaca tarafından tasarlanan kit, 2021 yılında IF Ürün Tasarım Ödülü'nü kazanan Türkiye'nin ilk oyuncağı oldu.