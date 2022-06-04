Türk Takımları Avrupa’da Neden Başarısız

Bu yazımızda başarısızlığın nedenlerinden biri olan yanlış transfer politikasından ve altyapıdan bahsedeceğiz.

Yanlış transfer politikası

Ülkemizde uygulanan yanlış transfer politikası yıllardır eleştirilse de takımlarımız ancak son birkaç yıldır bu konuda daha dikkatliler. Özellikle ülkemizde yaşlı oyunculara büyük paralar verilmesi ve uzun yıllar kontrat imzalanması takımları ekonomik olarak oldukça sıkıntıya sokuyor ve bunun yanında büyük paralar verilen bu oyunculara forma şansı vermek durumunda kalınıyor dolayısıyla genç oyuncularımız yeteri kadar forma şansı bulamıyor.

Altyapı

Kulüplerimizin altyapı transferlerine de çok önem verdiği söylenemez ama arada birkaç oyuncu altyapıdan yetişip iyi bir yere gelirse kimse kendi altyapısıyla övünmekten geri durmuyor halbuki daha onlarca hatta yüzlerce yetenekli çocuk yeteri ilgi gösterilmemesinden dolayı profesyonelliğe adım atamıyor. Yurt dışındaki takımlar altyapı denen bitmek tükenmek bilmez hazineyi sonuna kadar kullanıp kulüplerine oyuncu yetiştiriyorlar ve bazı oyuncuları da uçuk fiyatlara satıyorlar ama bizim kulüplerimiz kariyerinin neredeyse sonuna gelmiş oyunculara çuvallar dolusu para yığmaktan bir türlü vazgeçemiyorlar.

Bitiriş

Kısacası Türkiye’de oyuncuların geleceğine değil geçmişine bakılıyor. Bu ve bunun gibi birçok nedenden dolayı şuan kulüplerimiz büyük bir borç altındalar ve az önce saydığımız yanlış transfer politikası bunun en büyük nedeni olarak görünüyor.