Türk Lirasıyla Burnunu Silen Turist Yakalandı

Istanbul'da bir restoranda oturan 3 turist yemeklerini yedi, yemek yedikten sonra hesabi masalarina isteyen ve 3 turistin biri o anlari kameraya aldi. Görüntülerde dikkat çeken ayrinti ise, Arap turistin hesabi ödemeden önce Türk lirasini cebinden çikarip burnunu yedikten sonra hesabi ödemek istemesiydi. Burnunu sildigi Türk Lirasi'yla hesap ödeyen ve o anlari kamera ile videoya çekerek sosyal medya hesabindan paylasan Israil vatandasi turist gözaltina alindi.

Hem Türk lirasina hem de Atatürk'ün fotografinin bulundugu balkona da yaptigi saygisizliktan dolayi Türk halki tarafindan büyük tepki gören turistler, bir gün sonra kiskivrak yakalandi.

Beyoglu Ilçe Emniyet Müdürlügü ekipleri, restoranda burnunu sildikten sonra cebinden çikarmis oldugu Türk lirasiyla hesabi ödeyen ve onlari sosyal medyada paylasan turiste ilgili hemen çalismalara basladi

Masaya gelen hesabi ödemek için ellerini ceplerine atan turistler, çikarmis olduklari Türk lirasiyla burnunu sildi. Turistlerin yapmis oldugu hakaret dolu davranis sosyal medyanin gündemine bomba gibi düserken, Sosyal medya kullanicilari Türk lirasina ve Atatürk'e yapilan saygisizliktan dolayi turistlerin kimliklerinin belirlenerek bir an önce gözaltina alinmasini talep etti.

Polis ekipleri, videoyu paylasan kisinin bilgilerini ulasti. Polis ekipleri yapmis oldugu çalismanin ardindan videoyu paylasan kisinin, Filistin asilli Israil vatandasi Mohamad Nader Badarneh oldugunu belirledi.

Polis ekipleri, "Devlet egemenligi alametlerini asagilama" suçundan hakkinda gözalti karari verilen turisti, Besiktas'ta bulunan bir otelde yakaladi. Yakalanan turist, polisler tarafindan emniyete götürüldü.

Emniyetteki islemlerin tamamlanmasinin ardindan süphelinin, "Devlet egemenligi alametlerini asagilama" suçundan sinir disi edilmek üzere Il Göç Idaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecegi belirtildi.

