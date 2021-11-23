Türk Lirası Rekor Düşüş Yaşadı

Türk lirası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemdeki sert faiz indirimlerini savunmasının ardından ABD doları karşısında 12.49 ile rekor düşük seviyeye ulaştı. Türk parası Salı günü yüzde sekiz düştü.

Geçen haftanın başından bu yana yüzde 20'ye yakın bir düşüş de dahil olmak üzere lira, bu yıl değerinin yüzde 40'ını kaybetti. Euro karşısında, para birimi 13.4035 ile yeni bir rekor düşük seviyeye geriledi.

Erdoğan Pazartesi günü geç saatlerde başkent Ankara'da yaptığı açıklamada, daha düşük oranların ekonomik büyümeyi hızlandırmaya ve istihdam yaratmaya yardımcı olacağını söyledi.

Erdoğan, enflasyonun yüzde 20'ye yükselmesine ve para biriminin değer kaybının hızlanmasına ve Türklerin kazançlarını derinden yemesine rağmen ihracatı, yatırımı ve istihdamı artırmayı amaçlayan agresif bir gevşeme döngüsüne dönmesi için merkez bankasına baskı uyguladığını söylüyor.

Türk cumhurbaşkanı, daha yüksek faiz oranlarının daha yüksek enflasyona neden olduğuna dair alışılmışın dışında bir teoriyi savunuyor.

Ancak çoğu ekonomist, faiz oranlarının önümüzdeki aylarda düşmeye devam etmesi durumunda Türkiye'nin yüksek enflasyon da dahil olmak üzere büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu iddia ediyor.

Erdoğan'ın baskısı altında, merkez bankası Eylül ayında kilit faiz oranlarını yüzde 19'dan yüzde 15'e indirdi ve lirada serbest düşüşe neden oldu.

Erdoğan, son iki yılda üç merkez bankası başkanını değiştirerek yatırımcı güvenini sarstı.