Türk Lirası Krizi Suriye'de İdlib'i Vurdu

Jamil Barakat, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kasabasında geçimini sağlamanın hiçbir zaman kolay olmadığını söyledi. Ancak komşu Türk lirası krizi ve hızla yükselen enflasyon, küçük işletmesini yönetmeyi bir kabusa dönüştürdü.

Barakat, Al Jazeera'ya “Ürün fiyatları her gün değişiyor ve müşteriler buna inanmıyor” diyor. “Ve tabii ki kira ve ulaşım masraflarını da göz önünde bulundurmalısınız.”

Bu hafta başında Türk lirasının ABD doları karşısındaki değeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert faiz indirimlerini savunmasıyla rekor seviyeye düştü. Geçen yıl Türk parası değerinin yaklaşık yüzde 40'ını kaybetti ve enflasyon yüzde 20'ye yaklaşıyor.

Türkiye'nin mali krizi, bir yıldan uzun bir süre önce Türk para birimini benimseyen komşu Suriye'de muhaliflerin elindeki İdlib'e sıçradı. İdlib'de yaklaşık 4.4 milyon insan yaşıyor, bunların yaklaşık yarısı yerinden edilmiş durumda.

Suriye düşünce kuruluşu Operasyon ve Politika Merkezi'nin araştırma direktörü Karam Shaar, Al Jazeera'ya “Bu sadece Türkiye ile parasal bağlantı değil, aynı zamanda ticaret bağlantısı” dedi. “Türkiye ile en önemli sınır kapısı olan Bab al-Hawa, HTŞ [Hayet Tahrir al-Sham] tarafından etkin bir şekilde kontrol ediliyor.”

Barakat, tüm meyve ve sebzelerini göstererek, "Buradaki her şey ithal," diyor. “Burada hiç meyve bahçemiz veya korumuz var mı?”

Mohammad al-Ahmad aynı zamanda un ve akaryakıt fiyatlarının hızla artmasıyla birlikte fırınını ayakta tutmak için mücadele ediyor - hepsi Türkiye'den getiriliyor.

Al-Ahmad, "Bu oranda, bir paket ekmek üretmek üç liraya (0,24 $) mal olacak, ancak 2,5'ten satmaya devam etmekten başka seçeneğimiz yok" diyor. "Zararına çalışmak zorunda kalacağız ama insanlar bunu başka nasıl karşılayabilir?"

Al-Ahmad, uluslararası alanda buğday ve yakıt maliyetlerinin arttığını, bu nedenle Türkiye'deki mali krizin kendisi ve yaklaşık bir düzine çalışan için ek bir yük olduğunu söylüyor. "Yani Lübnan'da bile kendi başlarına bir buğday ve yakıt krizi yaşadıklarını görebiliyorsunuz."

Shaar, İdlib'deki Suriyelilerin, özellikle zayıf ekonomisi geçim için büyük ölçüde uluslararası yardıma bağlı olduğu için fiyat şoklarıyla başa çıkmak için mücadele edeceklerini söyledi.

“Türk parası değer kaybettiğinde fiyatlar hızla ayarlanıyor” diye açıklıyor. "Fakat ücretler yapışkan olduğu ve ayarlanması daha uzun sürdüğü için, insanlar artık malları karşılayamaz."

Pek çok insan yiyecek satın almak için borç para alıyor veya Farid Mahloul gibi dükkan sahiplerinden bunları daha sonra geri ödeyip ödeyemeyeceklerini soruyor.

Mahloul, Al Jazeera'ya “Her gün yeni bir şey, lira yükseliyor ve düşüyor ve şeyleri doğru şekilde fiyatlandırmak zor” diyor. “Müşteriler bize zamanında geri ödeyemeyince daha büyük zararla çalışıyoruz çünkü liranın değeri düşmeye devam ediyor.”

Mahloul, İdlib'deki küçük bakkalını iş başında tutmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söylüyor. "Bu çok zor." Aileleri çok zorluyor. Zaten çok az parayla uzun saatler boyunca çalışan pek çok kişi, artık hayatta kalmak için temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Fakhri Bitar sekiz yıl önce savaşın harap ettiği Humus'tan İdlib'e kaçtı ve taksi şoförü kazandığının azalan değerine inanamıyor. El Cezire'ye “Sonunda geliriniz için çalışıyorsunuz ve işiniz bittiğinde lira aniden yükseliyor” diyor. “Çalıştığınız her şey neredeyse tamamen kiraya harcanıyor.”

Bitar, üç çocuğu için süt ve bebek bezi gibi temel ihtiyaç maddelerinin maliyetlerini düşürmek zorunda kaldığını söylüyor. "Bebek bezlerinin fiyatları iki katına çıktı ve bu yüzden çocuklarıma cilt tahrişine neden olan kalitesiz olanları aldık" diyor.

İleriye dönük olarak, İdlib'deki Suriyeliler bu yıl kış için hiç olmadığı kadar endişeli.