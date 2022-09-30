Türk Kadınları Dünya ‘da Güzellikte 1 Numara Oldu

“ FillGap News “ adlı Dünyaca ünlü dergide bu kez “ Dünya’daki En güzel 10 Müslüman Kadın” adlı liste yapıldı. Bu sıralama ülkemizdeki kadınları mutlu etti. İlk sıraya Hande Erçel yerleşti.

Hande Erçel Kimdir?

24 Kasım 1993 Balıkesir Bandırma doğumlu genç oyuncu son zamanların en popüler aktörlerinden oldu. Başarılı ve güzel oluşu sayesinde birçok projede başrollerde bulunuyor. Azerbaycan ‘da düzenlenen güzellik yarışmasında da ikinci olmuştu.

Oyuncunun kariyeri; 2015 yılında “ Güneşin Kızları “ adlı diziyle kariyerinde güzel adım attı. “ Aşk Laftan Anlamaz “ adlı diziyle Altın Kelebek Ödülü kazanmıştı. Kanal D ‘de 2019 yılında yayımlanan “ Azize “ adlı dizide yine başrolü kazanmıştı. Son olarak Fox TV ‘de yayınlanan “ Sen Çal Kapımı “ adlı dizide yer almıştı. Sürekli yeni reklam filmleriyle de ekranlarda olan aktör, birçok firmanın reklam yüzü oldu. Şu sıralar her hangi bir dizide yer almıyor.

Dünya’daki En güzel 10 Müslüman Kadın” adlı listede 1 numaraya yerleşti. Hem aktörlüğüyle hem güzelliğiyle gündem oldu. Sık sık adı magazin gündemini etkileyen oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif bulunuyor. Yeğeni Mavi ile sürekli güzel, eğlenceli paylaşımlarda bulunan oyuncu Mavi’nin rahatsızlığı nedeniyle üzgün olduğu ve bu sıralar onunla ilgilendiği yakınları tarafından edinilen bilgiler arasındadır. Dijital projede de yer alacağı gelen bilgiler arasındadır.

Güzellikte 2. Olan İsim Fahriye Evcen Oldu

Fahriye Evcen listede 2. Oldu. Bu sıralamayla bizleri gururlandırdı. Burak Özçivit ile olan mutlu evliliği sayesinde daha çok görmeye alışık olduğumuz çift, birçok kişiye umut oldu. “ Evliliğin aşkı öldürmediğini bizlere gösteren örnek çift oldu.” İlk çocukları Karan ile reklam filmlerinde de oynamıştı.

Fahriye Evcen ilk “ Yaprak Dökümü “ aldı fenomen diziyle tanınmıştı. Son olarak geçtiğimiz sezonda “ Alparslan Büyük Selçuklu “ adlı dizide rol almıştı. Her geçen gün şarap gibi güzelleşen oyuncu hem başarılı hem güzelliğiyle hem ülkenin hem Dünyanın sayılı güzellerinden oldu. Yurt dışında da hayran kitleleri bulunan oyuncu oldukça seviliyor. Şu sıralar ikinci çocuğuna hamile olması nedeniyle dinlenmeye geçmiş bulunuyor.

Meryem Uzerli ise bu sıralamada 7. Olarak başarısına bir yenisini ekledi. Yıllardır Türkiye ‘de yaşayan oyuncu ülkede ve dünyada oldukça popülerdir.