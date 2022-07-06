Türk Hava Yolları ‘Touristanbul'a Devam Ediyor

Türk Hava Yolları, uluslararası transit yolculara yönelik COVID-19 pandemisi nedeniyle askıya alınan “Touristanbul” ücretsiz hizmetine yeniden başladı. Servis 1 Temmuz'da yeniden başlatıldı ve haftada yedi gün olmak üzere her gün altı farklı tur düzenlendi. Türk Hava Yolları yolcuları ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri sizler için haberimizin devamına ekledik. İşte ücretsiz olarak verilen Tur istanbul hizmeti ve konu hakkında ilgi çekici bölümler.

İstanbul'da bağlantılı uluslararası uçuşu olan ve altı ile 24 saat arasında kalan Türk Hava Yolları yolcuları, ulusal bayrak taşıyıcısının ücretsiz hizmetinden yararlanabilir.

Tur istanbul hizmeti ücretsiz olarak verilmektedir. İstanbul Havalimanı'na indikten sonra, bir rehber eşliğinde yolcular, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı gibi kentin en önemli tarihi mekanlarına yapılan ziyaretleri kapsayan tur sonunda bir araç tarafından alınarak havaalanına geri götürülüyor.

Türk Hava Yolları'nın Touristanbul servisi özellikle Rus, Endonezyalı ve Fransız gezginler arasında popülerdir. Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Pazarlama Müdürü Ahmet Olmuştur, dikkatleri üzerine çekti ve kullanmış olduğu önemli ifadeler ile gündemde yer aldı.

Türk Hava Yolları Pazarlama Müdürü Ahmet Olmuştur'a göre, ”Sunduğumuz bu ayrıcalıklı hizmetle transit yolcu sayısını artırmayı ve pazar payımıza ivme kazandırmayı hedefliyoruz." dedi. Pandemi nedeniyle ücretsiz hizmetin 2020'de askıya alınması gerektiğini hatırlattı.

“349,738 bazı yolcular ‘Touristanbul’ programında 2009 yılından beri yararlandı ve 60.000 Konuklar, yıl sonuna kadar katılmak için bekliyoruz,” Olmuştur " dedi.

Türk Hava Yolları 130'a yakın ülkede 330'dan fazla noktaya uçuyor. Geçen yıl 44,8 milyon yolcuya hizmet verdi. Ocak-Mayıs 2022'de şirket, 14.8 milyon uluslararası yolcu da dahil olmak üzere toplam 24 milyon yolcu taşıdı.