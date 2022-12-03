Türk Dizilerine İlgi Büyük! Şimdiye Kadar Çok Sayıda Türk Dizisi Yabancı Devletlere Satıldı Yabancı Dillere Çevirildi! Üstelik Çevirilmekle Kalmadı Dizilerin Yabancı Versiyonları da Çekildi! Hatta Şimdi Sıra Ufak Tefek Cinayetler Dizisine Geldi!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Arap Versiyonu da çıktı. Çok sayıda Türk dizisinde olduğu gibi Ufak Tefek Cinayetlere de ilgi büyük oldu. Çoğu Türk dizilerinin yabancı dublajları yapılıyor çok fazla izleniyor. Türk kültürü dizileri ile diş ülkelere açılıyor. Ama şuan Türk dizilerinin en çok Arap çevirileri ve Arap versiyonları yapılıyor. Anlşılan ülkemiz sadece tahılı ve Boğazı ile ünlü değilmiş. Bir de Türk dizilerinin ünü, popülerliği okyanusları aşmış ülkeleri geçmiş.

Bu aralar çoğunlukla Türk dizilerinden esinlenilerek yapılan Arap dizileri çok ilgi çekiyor. Arap uyarlaması ilk defa yapılan dizi Güllerin Savaşı adlı çok beğenilen dizi olmuştu. Ondan sonraki sıra Sadakatsiz dizisinin oldu. Peş peşe yapılan Türk dizilerinin Arap versiyonları için hazırlık yapıldığı bilgisi kaydedilmiştir.

Turk Dizilerine Arap Aranjman

Sina Koloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Ay Yapım ile Med Yapım’ın, MBC Grupla yaptığı anlaşma sonrası çok sayıda Türk yapımı dizinin Arap versiyonlarının çekileceği haberi verilmişti. Hatta Yasak Elma’da bu dizilerden bir tanesi olacakmış. Sina Koloğlu yaptığı çarpıcı aciklamaların ardına Şuanda Ufak Tefek Cinayetler adlı dizinin de Arap versiyonunun çekilmekte ve yayın akışına dahil edilerek izlenilmekte olduğunu da paylaştı. Çoğu Türk Dizilerine Arap aranjman yapılacağı bilgisi sektörün yetkili isimlerinden de onaylandı. Ufak Tefek Cinayetler söz konusu dizide Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen ile Mert Fırat başrolleri paylaşıyorlardı. 2017 yılında başlayıp iki sezon süren dizi seyirciden oldukça iyi bir ilgi görmüştü.