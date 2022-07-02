Tunus'un Anayasa Taslağı – Yeni Olan Nedir?

Tunus, cumhurbaşkanının yetkilerini daha da genişletecek ve parlamentonun rolünü sınırlayacak bir anayasa taslağı yayınladı ve ülkede tek adam yönetimi olasılığına ilişkin korkuları artırdı.

Tunus'un resmi gazetesinde Perşembe günü geç saatlerde yayınlanan taslak, Cumhurbaşkanı Kais Saied'in eleştirmenlerin darbe dediği şeyi düzenlemesinden bir yıl sonra, 25 Temmuz'da yapılacak referandumda oylanacak .

Asgari düzeyde katılım gerekmeksizin analistler, önlemin büyük olasılıkla geçeceğini, ancak yalnızca sınırlı halk katılımıyla olduğunu söylüyorlar.

Anayasa taslağında yeni neler var?

Anayasa kabul edilirse, Aralık ayında yapılacak bir seçimden sonra yeni bir parlamento kurulana kadar Saied'in kararname ile yönetmeye devam etmesine izin verecek.

Metin ona hükümet ve yargı üzerinde nihai yetki veriyor. Hükümet, parlamentoya değil, cumhurbaşkanına hesap verecek. Gazete, ancak odanın üçte iki çoğunlukla hükümetten güvenini geri çekebileceğini söyledi. Daha başkanlık sistemine geçiş, ülkenin benimsediği 2011 devrimi sonrası parlamenter modelini tersine çevirecektir.

Saied'in yasa tasarıları sunmasına, anlaşmalar önermek ve devlet bütçelerini hazırlamaktan yegane sorumluluğa sahip olmak, hükümet bakanlarını atamak veya görevden almak ve yargıçları atamak için izin verilecek.

Başkan, her biri beşer yıllık iki dönem görev yapabilecek, ancak devlet için yakın bir tehlike olduğunu hissederlerse bu süreyi uzatabilecek ve cumhurbaşkanının görevden alınmasına izin veren hiçbir madde olmamasına karşın parlamentoyu feshetme hakkına sahip olacak.

Yeni anayasa, cumhurbaşkanının silahlı kuvvetlerin başı olmasını ve grevden men edilecek yargıçları belirlemekle görevlendirilmesini şart koşuyor.

Belge ayrıca, Saied'in iktidarın ademi merkeziyetçiliğine yönelik uzun süredir devam eden vizyonuyla uyumlu olarak “bölgeler ve ilçeler” için yeni bir parlamento odası oluşturarak parlamentonun rolünü sulandırıyor.

Belgenin ilk maddesi, Tunus'un hem İslam'a hem de sivil doğasına yapılan atıfları kaldırıyor, sadece Tunus'un "özgür, bağımsız ve egemen bir devlet" olduğunu söyleyerek, ülkenin "İslam Ümmeti'ne (dünya çapında topluluk) ait olduğunu" aşağıya ekliyor. ve “[insanların] canlarını, parasını, dinini ve hürriyetini korumada İslam'ın hedeflerine ulaşmak” için çalışacağını söyledi.

Yeni anayasa, selefindeki ifade özgürlüğü, sendikalarda örgütlenme hakkı ve barışçıl toplanma hakkı da dahil olmak üzere hak ve özgürlükleri sıralayan bölümlerin çoğunu koruyor.

Cumhurbaşkanı neden yeni bir anayasa yaptı?

Saied, geçen yıl boyunca iktidara olan hakimiyetini sıkılaştırdı. 25 Temmuz 2021'de Saied hükümeti görevden aldı, parlamentoyu askıya aldı ve ardından parlamentoyu feshetti ve 2011'deki Arap Baharı ayaklanmalarından ortaya çıkacak tek demokrasiye yönelik korkuları ateşleyen hamlelerle 2014 anayasasını bir kenara bıraktı.

Saied'in müdahalesi, Tunus'u eski otokrat Zine El Abidine Ben Ali'yi ortadan kaldıran devrimden bu yana en büyük siyasi krizine soktu.

Saied, hamlelerinin, yozlaşmış bir siyasi elit olarak nitelendirdiği kesimden gücü almak için gerekli olduğunu savundu. Tunus ekonomisinin son birkaç yıldaki kötü performansı ve ülkenin önde gelen politikacılarına yönelik genel hayal kırıklığı, Saied'in pozisyonları için desteğini kazandı, ancak yüksek enflasyon, işsizlik ve azalan kamu hizmetleri arasında halkın öfkesi artıyor.

Bu ayın başlarında Saied, 57 yargıcı yolsuzluk ve “teröristleri” korumakla suçlayarak görevden aldı – Tunus Yargıçlar Derneği suçlamaların çoğunlukla siyasi amaçlı olduğunu söyledi.

Şubat ayında cumhurbaşkanı , yargıçların bağımsızlığıyla ilgilenen Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetti . Daha sonra yeni bir geçici yargı konseyi kuran bir kararname yayınlayarak kendisine ülkenin en üst yargı teşkilatını denetlemek için ek yetkiler verdi.

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