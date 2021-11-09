Tunus'ta Protestolar Arttı

Olaylar Tunus'un Safaks kentinde artış gösterdi ve kentin karıştığı yönünde yorumlar yapıldı. Çöplerin toplanmaması sonrasında olaylar başlamış ve göstericiler de Akrab Bölgesi'nde bir polis karakolunu ateşe vererek tepkide bulunmuştu.

Polis karakolunun ateşe verildiğinin bildirilmesi ile başlayan gösteriler ve daha sonrasında yaşanan gerilim dolu saatler üzerine bölgeye ordu güçlerinin sevk edildiği bilgisine ulaşıldı. Safaks kentinde gösterilerin ve gerilimin devam etmesi üzerine Tunus Genel İşçi Sendikası bir günlük grev kararı aldı ve yaşanan gelişmeler merak konusu oldu.

Sanayi kenti ismi ile de tanınan Safaks’ta bir aydan daha uzun bir süredir çöplerin toplanmaması sebebi ile çıkan gösteride bir ölünün bulunduğu öne sürülmüştü. Yapılan gösteriler ile birlikte dün gece olaya müdahale eden bir polis sebebi ile bir eylemcinin öldüğü öne sürülmüş ve detaylar araştırılmıştı. Bir polis merkezi Akrab bölgesinde ateşe verilmiş ve yaşanan bu olay sonrasında merkezde bulunan emniyet görevlileri de bölgeden çekilmişti.

Yapılan gösterilerde polisin müdahale etmesi sırasında bir gencin yaşamını yitirdiği iddiaları ortaya atıldı ve İçişleri Bakanlığı konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Söz konusu gösterilerin yapılmış olduğu yere yakın olan evinde acil sağlık sorunu sebebi ile yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğin şeklinde açıklamalar gerçekleşti.

Tunuslu yetkililer ise bölge üzerinde bir ayı aşkın süredir çöplerin toplanmaması sebebiyle yaşanan krizin çözümü adına bazı faaliyetlerde bulundu. Bunun yanı sıra bu bölgelerde düzenlenen gösterilere karşılık olarak polisin sert bir şekilde müdahale etmesi sebebiyle bölge halkının öfkesinin artış gösterdiği de öğrenildi.

Aynı zamanda yapılan bir gösteri sırasında 35 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesi ile de olaylar tırmandı ve ciddi anlamda artış yaşandı. Olaylar üzerinde bir günlük genel grev kararının alındığı belirtilirken sonrasında yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.