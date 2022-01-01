Tunus, Reformlar Konusunda Ulusal İstişare Başlattı

Kuzey Afrika ülkesinin teknoloji bakanlığı, Tunus'un yeni bir anayasa taslağı hazırlamaya yardımcı olacak geniş kapsamlı bir ulusal istişare süreci başlattığını söyledi.

Otoritesini güçlendirmek isteyen Başkan Kais Saied tarafından öne sürülen reform paketinin bir parçası olan tatbikat, vatandaşları 1 Ocak - 20 Mart tarihleri ​​arasında elektronik platformlar aracılığıyla önerilerde bulunmaya çağırdı.

Uygun konular arasında seçim, ekonomik, finansal, sosyal, gelişim, sağlık, eğitim ve kültürel işler yer alır.

Anayasa referandumunun, Saied'in hükümeti görevden almasından, parlamentoyu askıya almasından ve geniş kapsamlı yetkileri ele geçirmesinden tam bir yıl sonra, 25 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

Gücü ele geçirmesi, son yıllarda kırılgan yasama meclisinde tekrarlanan çıkmazları çevreleyen hayal kırıklığının ortasında, başlangıçta birçok Tunuslu tarafından desteklendi.

Başkan daha sonra kararnameyle yönetmek için adımlar attı ve Aralık ayı başlarında siyasi sistemdeki reformları sürdürme sözü verdi. Teknoloji bakanlığından yapılan açıklamada, "Sizin fikriniz, bizim kararımız" olarak adlandırılan istişarenin başlangıçta ülkenin 24 bölgesindeki elektronik bir platform aracılığıyla gençlik merkezlerini hedef aldığı belirtildi.

Platform, 15 Ocak'tan itibaren herkese açık olacak. Tunuslu evlerin sadece yüzde 45'i internete bağlı olduğu için vatandaşlar alternatif olarak yerel komitelerde görüşlerini bildirebilecekler.

Eleştirmenler, hareketin 2019'da yüzde 73 oy alarak seçimleri kazanan cumhurbaşkanının "popülist" yaklaşımının altını çizdiğini söylediler.

Otoriterlik suçlamaları

Saied'in Tunus'un bozuk siyasi yapılarını yeniden inşa etme misyonu, Arap Baharı ayaklanmalarının doğduğu yerde yeni bir otokrasi kurduğu yönündeki suçlamalara yol açtı.

Sivil ve insan hakları grupları, muhalif isimlerin “cumhurbaşkanına hakaret” gibi suçlamalarla askeri olarak yargılanmasına dikkat çekti.

Parti, Cuma günü, Tunus güvenlik güçlerinin, Cumhurbaşkanı Kais Saied'in Temmuz ayında yönetim yetkilerini ele geçirmesinden bu yana ilk kez askıya alınan parlamentodaki en büyük partiden üst düzey bir yetkiliyi gözaltına aldığını söyledi.

Ennahdha partisi, sivil giyimli ajanların Noureddine Bhairi'yi ele geçirdiğini ve onu götürdüğünü söyledi. Tutuklamayı tiranlığa doğru bir kaymanın habercisi olabilecek tehlikeli bir emsal olarak nitelendirdi.

İçişleri bakanlığı, Bhairi'nin adını vermeden veya herhangi bir olaya atıfta bulunmadan, kamu güvenliğini korumak için gereken olağanüstü hal kuralları uyarınca izin verilen ev hapsine ilişkin kararlar aldığını söyledi.

Devlet medyasına göre, bir Tunus mahkemesi 23 Aralık'ta eski cumhurbaşkanı ve Saied eleştirmeni Moncef Marzouki'yi gıyaben devlet güvenliğine "saldırı" yapmaktan dört yıl hapis cezasına çarptırdı.