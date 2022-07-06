Tunus Eski Meclis Başkanı Gannuşi'nin Banka Hesapları Donduruldu

Tunus mahkemesi, daha önce ülkenin feshedilmiş parlamentosunun en büyük partisi olan Ennahdha partisinin başkanı Rached Ghannouchi de dahil olmak üzere, Cumhurbaşkanı Kais Saied'e karşı çok sayıda kilit muhalifin banka hesaplarını dondurdu.

Tunus Mali Analiz Komitesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bankaları “terörle mücadele direğinin sorgu yargıcının kararını derhal uygulama”ları gerektiğini bildiren bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, aynı zamanda son parlamento başkanı olan Gannuşi, oğlu Mouadh, eski Başbakan Hamadi Jebali ve eski Dışişleri Bakanı Rafik Abdessalem'in de yer aldığı bir liste yer aldı.

Ennahda'nın bir üyesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ghannouchi'nin 19 Temmuz'da kara para aklama iddiaları nedeniyle soruşturma hakimi önüne çıkarılması için çağrıldığını söyledi.

Parti, Gannuşi'nin herhangi bir yasadışı fonu olmadığını söyledi ve aleyhindeki davanın Saied'in siyasi muhaliflerini hedef almayı amaçladığını söyledi.

Gannuşi, eski Cumhurbaşkanı Zine el-Abidine Ben Ali'nin devrilmesinden sonra ülkeye dönüşünden bu yana Tunus'taki en etkili insanlardan biri oldu.

Daha önce Müslüman Kardeşler'e bağlı olan ve daha önce Bin Ali'de yasaklanan “Müslüman Demokrat” bir parti olan Ennahdha partisi, son on yılda ülke siyasetine egemen oldu, ancak eleştiriler de aldı.

Açıklama, emrin neden çıkarıldığına dair ayrıntı vermedi, ancak Saied'in parlamentoyu feshetmesi ve kendisine karşı artan muhalefetin “darbe” olarak nitelendirdiği hamlelerle hükümeti görevden almasından bir yıl sonra Tunus'taki siyasi kriz derinleşirken geldi.

Bir mahkeme, 2013 yılında ülkeyi sarsan yüksek profilli siyasi suikastlarla ilgili bir soruşturma nedeniyle geçen ayın sonlarında Gannuşi'ye seyahat yasağı koymuştu.

Jabali, Tunuslu bir hayır kurumuna aktarılan yabancı fonlarla ilgili olarak kara para aklama iddiasıyla soruşturma altında. Serbest bırakılmadan önce geçen ay birkaç gün tutuklandı.

20 Temmuz'da terörle mücadele mahkemesine çıkarılacak.

Geçen hafta Saied, iktidarı ele geçirmesinin yıldönümü olan 25 Temmuz'da referandum için hazırlanan bir anayasa taslağını açıkladı.

Muhalifler onu siyasi kan davası yürütmekle ve demokrasi yanlısı isyanın Arap Baharı ayaklanmalarını tetiklediğinden bu yana on yıldan fazla bir süredir ülkeyi diktatörlüğe geri sürüklemekle suçluyor.

Tunuslu yargıçlar, Saied'in yargıya müdahalesini protesto etmek için geçen ay greve gitti ve cumhurbaşkanının önerilen yeni anayasayı yazmak için kurduğu komitenin üyeleri yayınlanan taslağı eleştirdi.