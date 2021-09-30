Tunus Cumhurbaşkanı İlk Kadın Başbakanı Belirledi

Romdhane'nin nasıl bir kabine kuracağı belirsizliğini koruyor, çünkü bakanlık görevlerinin toplanmaları engellenen parlamenterler tarafından onaylanması gerekiyor.

Tunus cumhurbaşkanı, başbakanı görevden alıp parlamentoyu askıya aldıktan iki ay sonra ülkenin ilk kadın başbakanını seçti. Kais Saied, bilim adamı ve mühendislik profesörü Nejla Bouden Romdhane'yi başbakan olarak atadı ve ona yeni bir hükümet kurma görevini verdi. Altmışlı yaşlarının başında bir jeoloji uzmanı olan Bayan Romdhane, yüksek öğrenim bakanlığının kıdemli bir görevlisi olarak görev yaptı.

Arap dünyasında üst düzey bir göreve yükselen nadir bir kadın olan Tunus'un ilk kadın başbakan adayı oldu. Romdhane'nin resmi olarak bir Kabineyi nasıl toplayacağı belirsizliğini koruyor. Tunus anayasasına göre, bakanlık görevlerinin, toplanması fiziksel olarak engellenen parlamenterler tarafından onaylanması gerekiyor. Ilımlı İslamcı Ennahda partisinin başkanı ve askıya alınan parlamentonun başkanı Rachid Ghannouchi, görevinden ancak parlamento oylamasıyla ayrılacağı konusunda ısrar etti.

İki yıl önce bağımsız bir siyasi yabancı olarak seçilen eski bir ekonomi profesörü olan Saied, Tunus'u demokrasi yolunda geri döndürmek için muhalefet partileri ve ülkenin güçlü işçi sendikası da dahil olmak üzere sivil toplum gruplarının baskısı altında. Binlerce kişi, kararnameyle yönetmesine izin vermek için yetkilerini genişletmeyi de içeren hareketlerini protesto etmek için sokaklara çıktı.

Pazartesi günü, Tunuslu ve uluslararası insan hakları örgütleri koalisyonu, Said'e ülkenin 2014 anayasasına bağlı kalması ve kendi yetkilerini artırmaktan kaçınması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Şu ana kadar bölgede gerçek bir değişim umudu uyandıran tek ülke olan Tunus, gelişmekte olan demokrasiye sırtını dönmüş görünüyor" denildi. “Tarihte defalarca, yürütme veya başkanlık makamının iktidarı ele geçirmesinin insan hakları açısından ciddi sonuçlarını gördük.”

Bay Saied'in kararları, ülkenin ekonomik sıkıntılarla mücadele etmesini engelleyen siyasi bir çıkmazdan dolayı hayal kırıklığına uğrayan Tunusluların büyük kesimleri arasında popüler ve işsizlik yüzde 18'in biraz altında seyrediyor.

Ancak manevralarının hiçbiri ülkenin zorluklarını çözmedi ve yabancı yatırımcıları korkutarak ve Uluslararası Para Fonu ile kredi görüşmelerini geciktirerek onları daha da kötüleştirmiş olabilir. Ülkenin acil borçlarını ve bütçe açıklarını ödemek için 5 milyar dolar bulması gerekiyor.