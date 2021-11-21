Tunceli'de Yoğun Bakım Doluluk Oranı %90’a Ulaştı

100 bin kişide en çok vaka artışının gözlemlendiği Tunceli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaşmış olduğu haftalık vaka haritasında dikkat çekti. Paylaşılan haritaya göre devlet hastanesindeki koronavirüs yoğun bakımın servisinin %90’a ulaştığı belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Zerrin Şahinol, korkutan tablo hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Şahinol, koronavirüs hastaları için ayrılan bir servisin dolduğunu ve açılan 2. Servisin de dolmak üzere olduğunu söyledi.

6 12 Kasım tarihleri arasındaki haftalık tablo ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların en çok görüldüğü ili aktardı. 414,65 oran ile 100.000 kişide en çok vaka artışının olduğu il olan Tunceli vatandaşları korkuttu.

Koronavirüs yoğun bakım servisinin Tunceli Devlet Hastanesinde %90 doluluk oranına ulaştığı şeklinde açıklamalar yapıldı. Geçtiğimiz ay kentte günde 10 ile 20 arası değişen günlük pozitif vaka sayısının 50’lere çıktığı aktarıldı. Aşılamada ise 65,5 oran ile mavi kategoride bulunan kentte yoğun bakım servislerinde yatan vakaların büyük bölümünün eksik aşılı ya da aşısız olduğu söylenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezi Sorumlusu Dr Zerrin Şahinol, yoğun bakım doluluğu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Hem hastaların teması kaydının düzgün şekilde belirtilmesi hem sosyalleşme hem de şikayetleri bulunan vatandaşların birkaç gün geç test vermesi sebebi ile vaka sayılarının artış gösterdiği ifade edildi. Koronavirüs servislerinin bulunduğunu fakat da dolduğunu açıklayan Şahinol geçtiğimiz hafta ikinci servisi açtıklarını fakat onun da dolmak üzere olduğunu anlattı. Gece geç saatlere kadar filyasyon ekiplerinin çalıştığını açıklayan Şahinol havaların soğuması ile birlikte sosyal mesafeye uyulmaması durumunda vaka sayılarında hızlı bir yükselme olduğunu da açıkladı.