Tüm Emeklilere Şartsız 1000TL Müjdesi! Emekli Maaşlarına Göre Değişen Oran

Tüm emeklilere müjde! Emeklilerin yüzünü güldürecek bir son dakika açıklaması geldi. SSK, Emekli sandığı, BAĞ-KUR Fark etmeksizin her emekli 1000TL ayrıcalığından faydalanabilecek. Emeklilere koşulsuz şartsız 1000TL Ödeme.

Emekli maaşına göre verilecek olan bu desteğin emekli maaşının artması ile değişiklik gösterebileceğini söylemekte fayda var. Yani taban fiyatına 1000TL diyebiliriz. Bulunduğumuz yıl içinde pek çok yeni karar alındı. Bankaların aldığı kararlar emeklileri kendi bankalarına bağlama yönündeydi.

Emeklilere şartsız kredilerin yanı sıra emekli promosyonlarında da adımlar atıldı. Tüm emekliler için geçerli olan promosyon ödemeleri süreci devam etmekte. Tüm bunların yanı sıra emekliler, aldıkları maaşların oranına göre ödeme alma şansına sahipler. Aldıkları maaş ne kadar yüksek olursa alacakları promosyon ödemeleri de o derece yüksek olacaktır.

Bankalar, emeklileri kendi ailesine katmak ve sürekli olarak orada tutabilmek için pek çok girişimde bulunuyor. Geri ödemesiz promosyonlar ile birlikte yapılan adımlar sayesinde neredeyse emeklilere birer maaş ikramiye oranında promosyon ödeniyor.

Emekliler Hangi Bankadan 1000TL Promosyon Alabilir? Promosyon Ödemelerini Hangi Bankalar Yapıyor?

Promosyon konusunda çıkan son dakika müjdesinden sonra emekliler Hangi bankadan 1000TL promosyon alınabilir? Sorusunu sormaya başladı. Hali hazırda bulunduğunuz banka da söz konusu liste içerisinde yer alıyor olabilir.

Bankalar, bünyelerine yeni emekliler almak için kampanyalar sürdürmekte. Söz konusu kampanyalardan ve geri ödemesiz promosyonlardan yararlanabilmek için emekli maaşı aldığınız bankaları değiştirmeniz gerekmekte. Emekli maaşı promosyonu konusunda bankalar arasında yarış olduğunu söylemeliyiz.

Öyle ki, promosyon oranından ne şekilde emekli olduğunuza bakılmadan yararlanabiliyorsunuz. Bütün emeklilere promosyon müjdesi de bu şekilde verilmiş durumda. İşte ilk promosyon ödemelerini yapacak olan bankalar. Söz konusu bankalara emekli maaşınızı taşımanız durumunda 1000TL geri ödemesiz emekli maaşı promosyonundan yararlanabilirsiniz.

· Ziraat Bankası

· Garanti BBVA

· TEB

· Yapıkredi

· Vakıfbank

· Halkbank

Söz konusu bankalar ile iletişime geçerek ne kadar promosyon alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Öyle ki, tüm bu bankalar emeklilere değişken oranda promosyon ödemekte. Maaşınıza göre daha yüksek promosyonlardan yararlanma şansınız bulunmakta.

Emekliler İçin Promosyon Şartları Nelerdir?

Söz konusu 1000TL geri ödemesiz promosyondan ve diğer kampanyalardan yararlanabilmek için bazı şartlara uymanız gerekmekte. Peki, emeklilik promosyonu için hangi şartlar gerekmekte?

Emekli kişilerin promosyon hizmetini alabilmek için bankalarına söz vermesi gerekmekte. Emeklilik maaşlarını promosyon alacakları bankaya taşıyacak olan emeklilerin 3 yıl boyunca kalma sözü vermesi gerekmekte. Aslında bazı bankalar için sadece bu şart yeterlidir.

Her ne kadar sadece bu şart yeterli oluyor olsa da başvuru yaptığınız bankaya göre farklı şartlar ile karşılaşma şansınız bulunmakta. Bu nedenle promosyon başvurularından önce şubeye giderek veya telefon bankacılığından bilgi almalısınız