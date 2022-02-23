Tüm Emeklilere 750 TL Ödeme Yapılacak! Resmi Gazetede Yayınlandı…

Tüm Emeklilere ödeme yapılacak, resmi gazetede yayınlandı. 750 TL ödemelerden nasıl faydalanılacak? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte tüm emeklilere 750 TL ödeme yapılacak. Ocak zammının ardından en düşük emekli maaşları 2500 TL olmuştu. Bu maaşların yanı sıra emekli olan vatandaşlar için bankalar promosyon imkanı sunmaya başladı. SGK tarafın verilmiş olan ve 2500 TL üzerindeki maaşlarda 750 TL promosyon ödemeleri emeklilere ödenecek. En düşük emekli maaşı 2500 TL olan vatandaşlara 750 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

Ziraat Bankası ile Vakıfbank ve Halkbank tarafından uygulamaya koyulan kampanya resmi gazetede yayınlanarak uygulama kondu.

SGK ile Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanyada maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan almaya söz veren vatandaşlar emekli promosyonundan faydalanabilecek. emekli maaşlarını Vakıfbank, Halkbank veya Ziraat Bankası’ndan birini taşıyan vatandaşlara SGK üzerinden 750 TL tutarında emekli promosyonu ödemesi yapılacak.

Her üç bankanın da emeklilere sunmuş olduğu emekli promosyonlarından faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar banka şubelerinden başvuru yapmalarının yanı sıra, banka hesabı üzerinden internet bankacılığı kullanılarak da başvuru yapabilirler. Ayrıca Ziraat Bankası mobil uygulaması da kullanılarak başvuru gerçekleştirmek mümkündür. Başvuru yapılması halinde ilk alınacak maaş üzerinden 750 TL artı para alınacak.

Bankalarda Emekli kampanyaları

Kamu hizmeti gören bankalar emekli maaşları üzerinden kampanya düzenliyor. Düzenlenen kampanyada tutar ise 750 TL olarak belirlendi. Emekli olan vatandaşlar için düşünülen kampanyada 750 TL tutarındaki promosyonun yanı sıra borç kapatma kredisi imkanı da sunuluyor. Bu bankaların haricinde kalan tüm bankalar ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarının güncel olanları için başvuru yaparak yüksek limitli kredi alabiliyor. Tüm borçlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ya da Halkbank şubelerine taşıyarak tek yerden ödeme yapabilirsiniz. Sizlerde bu durumda iseniz her üç bankanın vermiş olduğu promosyonun yanı sıra borç kapatma ve güncel kredi kartı borçlarınızı ödemek için başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzun ardından size uygun görülen krediyi kullanabilirsiniz.