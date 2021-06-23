Tüm Emeklilere 1750 Liraya Kadar Promosyon Verilecek! Bankaların Emekli Promosyonu Yarışı Tam Gaz Devam Ediyor

Günümüzde ne yazık ki emekli maaşları emekli vatandaşlarımıza tek başına yeterli olmuyor. Salgın sürecinde giderek pahalılaşan hayat koşulları halihazırda az maaş alan emeklileri daha da zorluyor ve bu kişiler kendilerine ek gelir sağlayacak yöntemler arıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar tam burada devreye giriyor ve tüm vatandaşlara karşılıksız olarak belirli miktarda promosyon ödemesi yapıyor.

Bankalar, daha fazla müşteri kazanmak için bu promosyon miktarlarına her yıl zam yaparak birbirileriyle yarışıyor. Kamu bankaları 500 lira ile 750 lira arasında promosyon verirken, özel bankalarda bu tutar 1750 liraya kadar yükseldi. Kişinin aldığı emekli maaşına göre değişiklik gösteren emekli promosyonlarını almak için sağlanması gereken tek koşul vatandaşların emekli maaşını 3 sene boyunca aynı bankadan alacaklarına dair söz vermeleridir.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

3 yılda bir olmak üzere maaşını kendi bünyelerine taşıyan emekli vatandaşlara belirli miktarlarda promosyon ödemesi yapan devlet bankaları ve özel bankalar kampanyalarını güncellemeye devam ediyor. Biz de sizler için tüm bankaların emekli promosyonlarını derledik ve haberimizde en çok promosyon veren bankalardan söz ettik. İşte bankaların 2021 Haziran güncel promosyon tutarları…

• Akbank, maaşını 30 Haziran 2021 tarihine kadar Akbank’a taşıyan emekli vatandaşlara maaşları oranında sırasıyla 1.200 TL, 1.500 TL ve 1.750 TL promosyon vereceğini açıkladı.

• Denizbank, 3 sene boyunca Denizbank’ta kalma sözü veren vatandaşlara maaşlarına göre promosyon verecek. Yani 1500 liraya kadar maaş alan emeklilere 675 lira, 1500 ile 2500 lira arasında maaş alan emeklilere 850 lira, 2500 lira ve üzerinde maaş alan emeklilere 1000 lira promosyon ödemesi yapılacak.

• Emekli olan kişiler maaşlarını belirli bir süreliğine Fibabanka’dan almayı kabul ederse; sırasıyla 500 TL, 625 TL, 750 TL promosyon ödemesi alacaktır.

• Garanti BBVA, emekli maaşını Garanti BBVA bünyesinden alacağına dair söz veren kişilere; 1500 liraya kadar maaş alıyorsa 1000 TL, 1500 ile 2500 lira arasında maaş alıyorsa 1250 TL, 2500 lira ve üstü maaş alıyorsa 1500 TL veriyor. Promosyon ödemesinin yanı sıra, emekli arkadaşını Garanti BBVA’ya davet eden kişiler için de maaşını taşıyan her arkadaş için 150 lira verilecek. Yani bir kişi 2 arkadaşını emekli maaşını Garanti BBVA’dan almaya ikna ederse 300 lira ek ödeme alacak.

• Halkbank, kişinin maaşına bağlı olarak, 1500 liraya kadar olanlara 500 lira, 1500-2500 lira arasında olanlar 625 lira, 2500 lira ve üzerinde olanlara 750 lira promosyon veriyor.

• İNG Bank, emekli maaşı 1500 liraya kadar olan emeklilere 675 lira verirken, 1500 lira ile 2500 lira arasında maaş alan emekli kişilere 850 lira, maaşı 2500 lira ve üzerinde olanlara da 1000 lira promosyon ödemesi sağlayacak.

• İş Bankası, maaşı 1500 liraya kadar olan emeklilere 750 lira, 1500 lira ile 2500 lira arasında maaş alanlara vatandaşlara 875 lira, 2500 ve üzeri maaş alanlara da 1000 lira promosyon verecek.

• QNB Finansbank, emekli maaşı 1500 liraya kadar olan kişilere 1000 TL, 1500 lira ile 2500 lira arasında olan kişilere 1300 TL, 2500 liradan fazla olan kişilere de 1600 TL promosyon vermektedir.

• Şekerbank, 1500 liraya kadar olan emekli maaşını Şekerbank’tan almayı kabul eden emeklilere 1050 TL promosyon verirken, 1500 lira ile 2500 lira arasında maaş alanlara 1300 TL, 2500 liradan fazla alan kişilere 1550 TL promosyon ödemesi yapmaktadır. Bununla birlikte, bu kişilerin 1000 liralık kart alışverişi yapması durumunda 200 lira bonus verilmektedir.

• 1500 liraya kadar maaş alan vatandaşlara 500 lira promosyon veren Vakıfbank, emekli maaşı 1500 lira ile 2500 lira arasında olan vatandaşlara 625 TL, 2500 ve üzerinde olan vatandaşlara da 750 TL promosyon ödemesi sağlamaktadır.

• TEB, emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı veren vatandaşlara sırasıyla 1.000 TL, 1.300 TL, 1.600 TL promosyon ödemesi yapmaktadır. Buna ek olarak, Haziran ayının sonuna kadar kredi kartı başvurusu yapan kişilere market ve sağlık harcamalarında 300 liraya varan indirim yapılacaktır.

• Emekli maaşını Yapı Kredi’den almayı taahhüt eden kişilere sırasıyla 1200 TL, 1500 TL, 1750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

• Ziraat Bankası kişinin maaşına göre; 1500 liraya kadar olanlara 500 lira, 1500-2500 lira arasında olanlar 625 lira, 2500 lira ve üzerinde olanlara 750 lira promosyon veriyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ?

Vatandaşlar, emekli maaşlarını en yüksek emekli promosyonu veren bankaya taşımak istiyor. Bu nedenle en çok emekli promosyonu veren banka sıklıkla araştırılıyor. Yukarıda söz ettiğimiz bankalar arasında en çok promosyon veren bankalar 1750 liraya kadar promosyon vermeleri nedeniyle Yapı Kredi Bankası ve Akbank’tır.

