Tüm Emekliler, Müjdeli Haber ile Güne Başladı! Maaştan Ayrı 2.750 TL Ödeme Alacaklar!

Emekliler güne oldukça sevindirici bir haber ile başladı. Emekli vatandaşlara özel son dakik açıklaması yapıldı. Emeklileri ilgilendiren emekli promosyonlarında detaylar gelmeye devam ediyor ve de ödeme miktarları merak uyandırıyor.

TEB, bu kampanyayı resmi internet sitesinden emekli promosyon bilgilerini açıkladı. Banka, emekli maaşlarını TEB’e taşıyan emeklilere 2.750 TL’ye varan miktarlarda ödeme yapacağını açıkladı. Emeklileri bu zor günlerde sevindirecek flaş bir açıklamaya imza atıldı. Emekli vatandaşları ilgilendiren emekli promosyonları hakkında detaylar ve ödeme miktarları merak edilmektedir.

TEB, resmi internet sitesi aracılığı ile emekli promosyon kampanyası hakkında detaylı açıklamalar yapıldı. Banka, emekli maaşlarını TEB bankasına taşıyan emekli vatandaşlara 2.750 TL’ye kadar ödeme yapılacağını duyurdu.

TEB, nakit promosyon kampanyasına yönelik olarak önemli açıklamaları son dakika olarak duyurdu. TEB yaptığı açıklamada, emekli maaş taşıma işlemini yapanlara ve bu taşımayı da 36 ay boyunca kendi bankası üzerinden alacağına taahhüt veren emeklilere, 2.500 TL, emekli yakınını da bankaya davet edenler için 250 TL olmak üzere toplamda 2.750 TL’ye kadar promosyon ödemesinin yapılacağı duyuruldu.

Kampanya detayları için bankanın kendi internet sitesindeki açıklamalara ulaşım sağlanabilir ve bilgiler doğrultusunda maaş taşıma işlemi yapılabilmektedir. Emekli vatandaşlar, maaş taşıma işlemini kampanya dönemi kapsamında gerçekleştirmeleri halinde ve de 36 aylık emekli taahhüdü vermeleri durumunda, Banka üzerinden en az 2 tane otomatik fatura ödeme talimatının verilmesi de gereklidir.

Emekli müşterilerin emekli maaş transferi yapıldığında maaş tutarına bağlı olacak şekilde bankanın belirlediği oranlarda maaş promosyon ödemelerinin yapılması gerçekleşecektir. Banka tarafından sunulan maaş transferi işlemlerinde banka müşterilerinin emekli maaşını TEB üzerinden almak için adım atması gereklidir.

Taşınan maaşların da 36 ay boyunca Banka üzerinden alınacağının garantisi de verilmelidir. Emekli maaşını taşıyan kişiler, emekli maaş promosyon ödemelerinin yanında emekli yakınlarını da bankaya getirmeleri halinde ek promosyon ödemesini de bu ana para üzerine ekleyerek alacaklardır.

Ayrıca bu promosyon ödeme hakkının ekstra ödemelerle de kazanılması için de en az 2 adet fatura ödemesini otomatik ödeme talimatı ile ödenmesi işleminin yapılması gereklidir.