Tüm Destekler 0 Arttı! Dul ve Yetim Destek Ödemesi Yükseldi! Online Başvuru Nasıl Yapılır?

Devletin dul ve yetimleri istekleyecek ek ödemeleri aylık belirli rakamlarla hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen onay ile sosyal yardım paketini kamuoyuna duyurdu. Paket kapsamında eşi vefat eden dul kadınlara yönelik ödenen tutar, hamilelik süreci gelmiş bayanların için doğum yardımı, çoklu çocuklarda çoklu doğum yardımı, sağlık yardımı gibi farklı kategorilerde sosyal yardım yapılacağını açıklandı.

Paket içeriğinde şartlı doğum yardımı kapsamında ödenen 150 TL alınan son karar ile 500 TL'ye yükseltildi. Çoklu doğum yardım tutarı 215 TL iken 400 TL'ye çıkarıldı. Sağlık yardımı 55 TL'den 100 TL'ye yükseltildi. Ev yapımına yönelik betonarme ev yapımı sürecinde sunulan yardım 70.000 TL iken 200 bin TL'ye ulaştı. Prefabrik evlerde ise bu rakam 40.000 TL iken 150.000 TL oldu. Evin onarılabilmesi için ise sunulan 25 bin TL ek destek ödemesi 75 bin TL'ye ulaştı.

Dul Kadına 1000 TL! Öksüz,Yetim Çocuğuna 600 TL Ödeme!

Dul kadınlar için alınacak destekten faydalanmak isteyenlerin öksüz ve yetim desteklerine de başvurması mümkündür. Eşi vefat eden kadına yönelik ödenen yardım tutarı 500 TL iken 1.000 TL'ye çıkarıldı. Çocuğu bulunuyorsa öksüz ya da yetim pozisyonunda ödenen 300 TL destek tutarı ise 600 TL'ye yükseltildi.

Sosyal Destek Başvurusu

Sunulan tüm bu destek ödemelerine başvuruda bulunmak isteyenlerin herhangi bir şubeye gitmesine gerek olmuyor. E-devlet sistemini kullanarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının internet sitesine girip bu destekten faydalanmaya başlanabilir. Bakanlık tarafından bireysel hesap aracılığı ile PTT üzerinden çekilebilecek olan tutar aylık olarak hesaplara yatırılıyor.