Son Dakika... Tüm Ailelerin Faydalanabileceği E-Devlet Başvuruları Açıldı! 500-700 TL Arasında Yardım Veriliyor: Tüm aileler tarafından faydalanabilecek e-devlet başvuruları açıldı. Herkesin fayda sağlayabileceği 500 ile 700 TL arasında bir yardım verilmeye başlandı. Dar gelirli olan ve ekonomik açıdan oldukça zorluk yaşayan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren sosyal destek ödemeleri, engelli maaşı, okul yardımı, doğum yardımı, yaşlılık aylığı ve bakım maaşı gibi biden fazla kalemde yardım desteği sürerken, okulların açılması ve kış aylarının da yaklaşması ile birlikte gıda yardımına da başlanacak.

Özellikle son günlerde basın ve sosyal medya araçlarında yayılan haberlerin ardından birden fazla kişi tarafından gıda yardımı olacak mı sorusuna yanıt bulmak için araştırmalar yapıyor. E- devlet gıda yardımı yapılacak mı, 500-700 TL gıda yardımı kimlere verilecek gibi sorulara yönelik araştırmalar arama motorlarında sık şekilde yerini almaya başladı. Gıda yardımından kimler faydalanabilir? Gıda yardımı nakit olarak mı verilecek?

Dar gelir sahipleri ile yardıma muhtaç olan ailelere devlet tarafından gıda yardımı verilmeye devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının aracı olduğu bu söz konusu yardımların nakit şekilde verilmesi söz konusu değil. Yardıma ihtiyacı bulunan vatandaşların il ve ilçe merkezlerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapmaları gerekmektedir. Gıda yardımının nakit olarak verilmediği gibi erzak kolisi şeklinde teslim edilmektedir. Birden fazla internet sitesi üzerinden ailelere yönelik 500 ile 700 TL arasında bir gıda yardımının yapılacağı konusunda bir bilgi yer alıyor. Fakat söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtmamaktadır.

Belediye Gıda Yardımından Faydalanmak İçin Başvuru Şartları

Belediyelerde tıpkı Sosyal Yardımlaş ve Dayanışma Vakıfları gibi zor durumda olan vatandaşla erzak yardımında bulunuyor. Belediyelerin verdiği erzak yardımından faydalanmak adına öncelikli olarak muhtarlar ile iletişim kurulması gerekmektedir. Muhtarlar tarafından hazırlanacak fakirlik belgesi ile başvuru işlemlerinin kısa süre içerisinde yerine getirilebilmektedir. Muhtaçlık belgesi sahibi olan her vatandaş erzak yardımı başvurusunda bulunabiliyor. Belirli düzeydeki bir gelirin altında kalan vatandaşlara ise belediyeler belge talep etmeksizin gıda yardımında bulunabiliyor. Söz konusu gelir şartı ise asgari ücretin üçte bir oranında bir gelir sahibi olmasıdır.