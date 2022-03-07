Tüm ailelere TC kimlik numarası üzerinden 19.000 TL ödeme olacak! Nasıl alınır? Kimlik numaranızı üzerinden 19 bin TL'ye kadar nakit başvurusunda bulunmak istiyorsanız 2 özel bankadan yapmış olduğu kampanyaya katılarak 19 bin TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. T.c. kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulama sonrasında Akbank ve qnb Finansbank sizlere 19 bin TL gelir belgesiz onay verecek ve banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden istenilen tutar kadar krediyi kullanabileceksiniz.

Qnb Finansbank ve akbank'ın resmi internet siteleri üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin 18 yaşından büyük ve kredi notu 1500 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

Akbank üzerinden acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Cep telefonlarından mesaj atarak hemen ne kadar kredi onayı aldığını görebilir. Kendi Cep telefonunuz üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazarak 4425 numarasına mesaj olarak gönderirseniz akbank'ın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu Akbank üzerinden öğrenmeleri durumunda SMS ile kredi onay mesajı alırsa en yakın Akbank şubesine giderek oradan kredi kullanabilir. 18 yaşından büyük olan ve banka kredi notu uygun olan vatandaşlar hızlı bir şekilde Kredi alabiliyor.

Akbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir.

Qnb Finansbank 19.000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Qnb Finansbank üzerinden de başvuru yaparak 19 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların kimlik numarasını 5030 numarasını mesaj olarak göndermeleri durumunda bankadan kredi başvurusu yapabileceğini söyleyebiliriz. Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek kimlik numaranızı bu numaraya gönderdikten sonra yaklaşık 5 dakika içerisinde banka sizin t.c. kimlik numaranız üzerinden kredi değerlendirmesi yaparak hesabınıza ne kadar kredi onayı göndereceğini söylemektedir.

Ayrıca bu banka üzerinde hesabı olan vatandaşlar qnb mobil uygulamasına giriş yaparak 7 gün 24 saat istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilir Kredi başvurusunu mobil uygulama üzerinden yapan kişiler kredi onayı alırsa bu parayı istedikleri zaman hesabına yatırabilir.