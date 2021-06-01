Tuğba Özay Erkek Değil Adam Aradığını Söyledi

Ünlü isim eski manken Tuğba Özay, önceki gün bir gelinlik çekimi için Maslak’ta bulunduğu sırada objektiflere yansıdı. Muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Özay, aşkını hak edecek bir adam bulduğu zaman evlenmeyi düşündüğünü belirtti. 43 yaşındaki eski manken Tuğba Özay, “Erkek çok var fakat adam bulmak çok kolay değil” şeklinde yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz gün modacı Serhat Çağırtekin ile birlikte Maslak'ta bir fotoğraf çekimine giderken görüntülenen eski manken Tuğba Özay, muhabirler ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi ve kendisine sorulan sorulara yanıt verdi. Giymiş olduğu gelinlikler ile objektif karşısına geçip poz veren eski manken Özay, belki bir aday bulabileceğini de ifade etti. İnsanların bu salgın sürecinde çok sıkıldıklarını iptal ettiklerini ve erteledikleri açıklayan Özay, “İnşallah ayrılmamışlardır. Herkes çok mutlu olsun ve Allah kimseyi ayırmasın” dedi.

43 yaşındaki eski manken, ünlü modacı Serhat Çağırtekin'i gerçekleşecek olan çekilişte üzerinde giymiş olduğu gelinliği bir sağlık çalışanına vermesi için ikna ettiğini belirtti. Eski manken Tuğba Özay, sağlık çalışanlarının haklarını bu süreçte ödememizin de mümkün olmadığını belirtti ve bu gelinliği bir sağlıkçıya hediye edeceklerini açıkladı.

Her şeyini ve aşkını hak edecek bir adam bulduğu zaman evlenmeyi düşündüğünü açıklayan 43 yaşındaki Özay, çok sayıda erkek olduğunu fakat adam bulmanın çok kolay olmadığını söyledi. Herkesin erkek ya da dişi olabileceğini ancak adamlığın çok ayrı bir şey olduğunu söyleyen eski manken, hayata karşı duruşunun da orantılı olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra, Tuğba Özay'ın “Adamlığın kadını erkeği olmaz” şeklinde ifadeler kullanması dikkatleri çekti. Ardından arkasında bulunan ağacı gösteren Özay, “Odunlarla işim olmaz” şeklinde bir açıklama da gerçekleştirdi. Eski manken Tuğba Özay'ın 2009 ile 2019 seneleri arasında İtalyan Ludovic Fattizzo ile evli kaldığı bilinmekte.