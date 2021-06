Tuba Büyüküstün'ün Yeni Projesi Belli Oldu

Dizi hayranları 6 yılın sonra Engin Öztürk ile Tuba Büyüküstün ikilisini tekrardan bir arada görmekten dolayı çok memnun oldu.

Neslihan Atagül’ün sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Tuba Büyüküstün bir kurtarıcı olarak Atagül’ün yerine hikayeye katılmıştı. Ancak, Neslihan Atagül gittikten sonra dizi toparlanamamış ve dizi düşük reytingler almaya devam etmişti. Dizi 52. bölümde final yaptı ve bir hikaye daha geride kaldı.

Tuba Büyüküstün bu sefer bambaşka bir platformda ve bambaşka bir senaryo ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Büyüküstün hayranlarını heyecanlandıran yeni dizi ise Netflix için geliyor. Another Self isimli yeni dizide ise 3 kadının hikayesini izleyeceksiniz. 3 kadının hikayesini barındıran dizinin kadrosunda belli olan ilk isimlerden biri de Büyüküstün iken diğer 2 başrol oyuncusu belli olmamıştı.

Başrol oyuncuları olarak, güzel oyuncu Algı Eke ve genç yaşına rağmen üstün performanslar sergileyen Büşra Pekin isimleri konuşuluyordu. Ancak bu isimler ile dizi için görüşülmüş, ancak olumlu geri dönüşler alınamadığı yönünde duyumlar söz konusuydu. Oyuncular ile anlaşmaya varılamadığını gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Tuba Büyüküstün’ün yeni rol arkadaşlarından birisinin ise sevilen oyuncu Seda Bakan olduğu öğrenildi. Mucize Doktor dizisine kısa bir süre rol alan Bakan, geçtiğimiz haftalarda yeni projeleri olduğuna yönelik bilgiler vermişti.

Başarılı oyuncu Seda Bakan’ın bahsettiği projelerden birisinin de Another Self isimli dizi projesi olduğu ortaya çıktı. Seda Bakan, Another Self dizisinde Leyla karakterini canlandıracak. Another Self adlı dizi 3 kadının hayat hikayesini anlatıyor. Dizi Netflix platformu üzerinden izlenebilecek. Dizi kadrosunda yer alacak diğer oyuncular ise dizi takipçileri tarafından merakla bekleniyor.